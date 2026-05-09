Honda SH Vetro bản mới về Việt Nam, giá hơn 200 triệu đồng

TPO - Sau phiên bản Vetro màu xanh lục, các đại lý tư nhân vừa đưa về Việt Nam thêm mẫu Honda SH Vetro Blue mới với số lượng giới hạn.

Mẫu xe Honda SH Vetro Blue đã chính thức có mặt tại Việt Nam thông qua một cửa hàng xe máy tư nhân tại TP.HCM. Tương tự mẫu SH Vetro màu xanh lục từng ra mắt năm 2024, phiên bản Honda SH Vetro Blue 2026 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của SH Vetro Blue nằm ở bộ vỏ màu xanh dương với 2 bên thân xe, 2 cánh yếm, phần đầu và mặt nạ trước đều được hoàn thiện bằng vật liệu đặc biệt tạo hiệu ứng xuyên thấu. Thiết kế trong suốt kiểu thủy tinh cho phép người dùng quan sát cấu trúc cơ khí bên trong.

So với các phiên bản thường, thông số kích thước và kiểu dáng tổng thể của Honda SH Vetro Blue không có sự khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, phiên bản Vetro Blue được bổ sung một số chi tiết nhận diện riêng như bộ mâm sơn đen bóng và bộ tem tên xe màu bạc.

Về trang bị, mẫu xe tay ga nhập Ý này sở hữu hệ thống đèn LED, màn hình TFT 4,2 inch hỗ trợ kết nối điện thoại, chìa khóa thông minh, cổng sạc USB, phanh ABS hai kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo.

Phiên bản SH Vetro Blue bán tại Việt Nam thuộc dòng 150i, sử dụng động cơ eSP+ dung tích 150 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất khoảng 16,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm. Động cơ tương thích với xăng sinh học E5 và E10.

Theo công bố, mẫu xe tay ga nhập Ý có giá niêm yết ở mức 235 triệu đồng. Với mức giá này, SH Vetro Blue đắt hơn gấp đôi so với SH 160i phân phối chính hãng tại Việt Nam (95-104 triệu đồng) và cao hơn khoảng 84 triệu đồng so với SH 350i (từ 151,2 triệu đồng).

Giá của SH Vetro Blue mới cũng cao hơn đáng kể so với phiên bản màu xanh lục ra mắt trước đây. Cụ thể, bản này từng được chào bán với giá khoảng 140-170 triệu đồng tùy phiên bản động cơ 125 cc và 150 cc.

Đơn vị nhập khẩu cho biết lô xe Honda SH Vetro Blue về Việt Nam có số lượng rất hạn chế.

Với tính chất của phiên bản giới hạn đặc biệt cùng mức giá cao gấp đôi Honda SH Việt, Honda SH Vetro Blue sẽ hướng tới đối tượng khách hàng đặc thù. Nhóm này thường là các dân chơi sưu tầm, yêu thích các dòng xe nhập ngoại, đặc biệt là SH Italy.