Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Honda SH Vetro bản mới về Việt Nam, giá hơn 200 triệu đồng

Lê Tuấn

TPO - Sau phiên bản Vetro màu xanh lục, các đại lý tư nhân vừa đưa về Việt Nam thêm mẫu Honda SH Vetro Blue mới với số lượng giới hạn.

Mẫu xe Honda SH Vetro Blue đã chính thức có mặt tại Việt Nam thông qua một cửa hàng xe máy tư nhân tại TP.HCM. Tương tự mẫu SH Vetro màu xanh lục từng ra mắt năm 2024, phiên bản Honda SH Vetro Blue 2026 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý.

honda-sh-vetro-blue-12.jpg

Điểm nhấn đặc biệt nhất của SH Vetro Blue nằm ở bộ vỏ màu xanh dương với 2 bên thân xe, 2 cánh yếm, phần đầu và mặt nạ trước đều được hoàn thiện bằng vật liệu đặc biệt tạo hiệu ứng xuyên thấu. Thiết kế trong suốt kiểu thủy tinh cho phép người dùng quan sát cấu trúc cơ khí bên trong.

﻿honda-sh-vetro-blue-15.jpg
honda-sh-vetro-blue-10.jpg

So với các phiên bản thường, thông số kích thước và kiểu dáng tổng thể của Honda SH Vetro Blue không có sự khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, phiên bản Vetro Blue được bổ sung một số chi tiết nhận diện riêng như bộ mâm sơn đen bóng và bộ tem tên xe màu bạc.

﻿honda-sh-vetro-blue-3.jpg
honda-sh-vetro-blue-4.jpg

Về trang bị, mẫu xe tay ga nhập Ý này sở hữu hệ thống đèn LED, màn hình TFT 4,2 inch hỗ trợ kết nối điện thoại, chìa khóa thông minh, cổng sạc USB, phanh ABS hai kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo.

honda-sh-vetro-blue-8.jpg
honda-sh-vetro-blue-6.jpg

Phiên bản SH Vetro Blue bán tại Việt Nam thuộc dòng 150i, sử dụng động cơ eSP+ dung tích 150 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất khoảng 16,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm. Động cơ tương thích với xăng sinh học E5 và E10.

honda-sh-vetro-blue-5.jpg

Theo công bố, mẫu xe tay ga nhập Ý có giá niêm yết ở mức 235 triệu đồng. Với mức giá này, SH Vetro Blue đắt hơn gấp đôi so với SH 160i phân phối chính hãng tại Việt Nam (95-104 triệu đồng) và cao hơn khoảng 84 triệu đồng so với SH 350i (từ 151,2 triệu đồng).

honda-sh-vetro-blue-14.jpg

Giá của SH Vetro Blue mới cũng cao hơn đáng kể so với phiên bản màu xanh lục ra mắt trước đây. Cụ thể, bản này từng được chào bán với giá khoảng 140-170 triệu đồng tùy phiên bản động cơ 125 cc và 150 cc.

honda-sh-vetro-blue-13.jpg

Đơn vị nhập khẩu cho biết lô xe Honda SH Vetro Blue về Việt Nam có số lượng rất hạn chế.

honda-sh-vetro-blue-11.jpg

Với tính chất của phiên bản giới hạn đặc biệt cùng mức giá cao gấp đôi Honda SH Việt, Honda SH Vetro Blue sẽ hướng tới đối tượng khách hàng đặc thù. Nhóm này thường là các dân chơi sưu tầm, yêu thích các dòng xe nhập ngoại, đặc biệt là SH Italy.

Lê Tuấn
#Honda SH Vetro blue #honda sh #xe máy nhập khẩu #sh vetro #xe tay ga

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe