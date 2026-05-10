Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miền Bắc mưa to diện rộng từ đêm nay

Nguyễn Hoài

TPO - Ngày hôm nay (10/5), khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ đêm nay đến đêm 11/5, miền Bắc đón mưa trên diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to.

Đêm qua đến sáng nay (10/5), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã xuất hiện mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Theo số liệu quan trắc từ 19 giờ ngày 9/5 đến 8 giờ ngày 10/5, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn trên 50mm như Pú Xi (Điện Biên) 64,8mm, Mường Lạn 1 (Sơn La) 94,2mm…

Dự báo trong ngày và đêm 10/5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm.

Từ đêm 10/5 đến ngày 11/5, mưa mở rộng ở miền Bắc. Khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

mua-1405.jpg
Miền Bắc đón mưa trên diện trong đêm nay và ngày mai (11/5).

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, mưa dông có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Ngay sau mưa dông, từ khoảng ngày 12/5, Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trong các ngày từ 10-12/5 có nắng nóng cục bộ, ít mưa, từ khoảng ngày 13/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục có hình thái thời tiết đặc trưng với ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Từ ngày 10-12/5, khu vực này có mưa rào và dông rải rác chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa đá #nắng nóng nam bộ #mưa dông miền Bắc #mưa dông hôm nay #thời tiết miền Bắc #miền Bắc mưa dông diện rộng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe