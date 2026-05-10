Hà Nội giám sát loạt dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư

TPO - Trong tháng 5, Ban Đô thị, HĐND TP Hà Nội sẽ giám sát các dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư về tiến độ, nguồn vốn, chất lượng xây dựng, việc quản lý, sử dụng quỹ nhà ở, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội vừa thành lập Đoàn giám sát về tình hình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ GPMB trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, trong tháng 5/2026, Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội sẽ giám sát tại Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và một số xã, phường có dự án đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ công tác GPMB; chủ đầu tư một số dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố.

Thời gian giám sát từ ngày 1/8/2024 đến nay.

Một dự án nhà ở tái định cư trên địa bàn Hà Nội

Nội dung giám sát gồm tiến độ, nguồn vốn, chất lượng xây dựng, việc quản lý, sử dụng quỹ nhà ở, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các đơn vị trong quá trình triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư.

Được biết, đến đầu năm 2026, thành phố xác định triển khai đầu tư xây dựng 39 dự án nhà ở xã hội mới, với quy mô khoảng 120.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 71.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố có gần 200 dự án nhà ở tái định cư phục vụ GPMB.

Tuy nhiên, hiện nay Hà Nội đang triển khai hàng loạt dự án đầu tư xây dựng, nên số lượng căn hộ tái định cư phục vụ GPMB rất lớn. Vì thế, mới đây thành phố đã cho phép một số đối tượng thuộc diện GPMB đáp ứng điều kiện được mua nhà ở xã hội mà không phải xác nhận một số thông tin theo quy định.

