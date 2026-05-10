Hà Nội: UBND cấp xã được cấp phép xây dựng trên đất nông nghiệp

Thanh Hiếu

TPO - UBND xã được cấp phép, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại vùng sản xuất nông nghiệp tập trung thuộc địa giới hành chính cấp xã.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định phân cấp phê duyệt Phương án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và cấp giấy phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố phân cấp cho UBND cấp xã được phê duyệt, điều chỉnh Phương án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung thuộc địa giới hành chính xã quản lý.

UBND cấp xã được cấp phép, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại vùng sản xuất nông nghiệp tập trung thuộc địa giới hành chính cấp xã.

Trình tự thực hiện thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố.

Sản xuất nông nghiệp tại khu vực Mê Linh, Hà Nội

UBND thành phố yêu cầu UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lập hồ sơ theo dõi các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Theo các chuyên gia, việc phân cấp cho cấp xã nhằm tăng tính chủ động cho chính quyền cơ sở, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Hiện tại, UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về quy định việc sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông để sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm trên địa bàn thành phố.

Trong đó, dự thảo quy định cụ thể về diện tích, chiều cao công trình được xây dựng, lắp đặt trên đất nông nghiệp bãi sông, bãi nổi.

