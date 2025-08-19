Những công nghệ thi công hiện đại được áp dụng tại nhà máy xử lý nước thải lớn nhất miền Bắc mới khánh thành

Ngày 19/8, UBND TP Hà Nội phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp Hà Nội (Ban quản lý) tổ chức Lễ khánh thành nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Đây là nhà máy xử lý nước thải lớn nhất miền Bắc hiện nay.

Trong những gần đây, Tập đoàn Cienco4 luôn nắm bắt cơ hội, lợi thế của một doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông lớn nhanh chóng “lấn sân” đầu tư, thi công xây dựng các tòa nhà cao tầng, khu đô thị và khu công nghiệp và giờ đây là nhà máy xử lý nước thải. Với thương hiệu, uy tín và chất lượng thi công được khẳng định tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, Chủ đầu tư và Liên danh Tổng thầu JFE – TSK đánh giá cao, và hài lòng với chất lượng các sản phẩm Cienco4 tạo ra.