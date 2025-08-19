Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những công nghệ thi công hiện đại được áp dụng tại nhà máy xử lý nước thải lớn nhất miền Bắc mới khánh thành

Bảo An

Ngày 19/8, UBND TP Hà Nội phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp Hà Nội (Ban quản lý) tổ chức Lễ khánh thành nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Đây là công trình áp dụng nhiều kỹ thuật thi công hiện đại, phức tạp với sự tham gia của nhiều nhà thầu trong nước, trong đó Cienco4 thi công nhiều hạng mục chính, trị giá lên đến 750 tỷ đồng.

Ngày 19/8, UBND TP Hà Nội phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp Hà Nội (Ban quản lý) tổ chức Lễ khánh thành nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Đây là nhà máy xử lý nước thải lớn nhất miền Bắc hiện nay.

10.jpg
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000m3/ngày đêm, nằm ngay cánh đồng Yên Xá (Hà Nội) sát Đại Lộ Chu Văn An nối liền đường Nguyễn Xiển đi Xa La, Hà Đông. Tổng diện tích mặt bằng 138.225 m2 trong đó diện tích xây dựng 43.202m2. Dự án ​được kỳ vọng làm “sống lại” các con sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ và phục vụ xử lý nước thải cho khoảng 900.000 dân.
z6919528186155-852ec33356a6a4b9e957d854d943ed99.jpg
Được khởi công từ 17/1/2019, nhà máy do liên danh Công ty JFE -T TSK của Nhật Bản thi công với chi phí gần 3.000 tỷ đồng. Nhiều nhà thầu Việt Nam cũng tham gia làm thầu phụ tại dự án. Trong đó, Cienco4 là nhà thầu đảm nhận phần lớn các hạng mục xây lắp và kết cấu quan trọng của nhà máy bao gồm các hạng mục: Xây dựng trạm bơm nước đầu vào và máy thổi khí, bể lắng cát, Nhà xử lý bùn, Nhà điều hành và điều khiển, Nhà trộn hóa chất, bể lọc cao áp, bể phản ứng bùn hoạt tính, Nhà xử lý nước tái sử dụng, bể khử trùng, kênh xả, xây dựng hệ thống đường nội bộ… với tổng giá trị hợp đồng là 750 tỷ đồng. Trong ảnh trên, để đẩy nhanh tiến độ thi công và hợp lý hóa sản xuất, giải phóng sức lao động, các Kỹ sư của nhà thầu đã nghiên cứu thiết kế và đặt hàng chế tạo sản xuất các giá Long môn khẩu độ 65m lắp đặt tại hiện trường, để phục vụ thi công hệ thống bể phản ứng bùn hoạt tính. Thực tế sử dụng đã đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn lao động sản xuất.
picture1.jpg
Nhiều công nghệ thi công hiện đại được sử dụng trong xây dựng nhà máy như: thi công đóng cọc bê tông dự ứng lực PHC đường kính D500mm, thi công cọc xi măng đất CDM, thi công khoan nhồi, thi công cọc Barret tường vây, thi công kết cấu bê tông khối lớn của trạm bơm ở độ sâu -17m, thi công khoan kích ngầm đặt ống ở độ sâu -15m, thi công các bể phản ứng bùn dung tích lớn và các hầm đặt đặt ống, thi công bể lọc cao tải và các hệ thống kênh dẫn, kênh thải, các nhà xử lý bùn, nhà điều hành… Trong ảnh là công tác thi công cọc Barret, tường vây D-Wall của trạm bơm
picture2.jpg
dji-0152.jpg
Kết cấu chủ yếu của các hạng mục là bê tông cốt thép và nhiều hạng mục là bê tông cốt thép khối lớn như: bể phản ứng bùn hoạt tính, trạm bơm nước thải đầu vào, nhà xử lý bùn. Là các kết cấu chứa nước nên đòi hỏi cao chống thấm và chống nứt trong bê tông, và cũng là thách thức đối với trình độ và kinh nghiệm thi công của Nhà thầu trong công tác quản lý chất lượng và giải pháp thi công. Trong ảnh trái là thi công kết cấu bê tông khối lớn (980m3 cho mỗi đợt đổ) của Trạm bơm từ độ sâu -17m trong lòng tường vây D-Wall đường kính 60m.
cieco4.jpg
Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án, lãnh đạo và cán bộ kỹ sư của Cienco4 đã tập trung nghiên cứu nhiều phương án và giải pháp thi công, trong đó có nhiều hạng mục phải thực hiện thi công thử để đánh giá rút kinh nghiệm và hoàn thiện quy trình thi công (bản đáy, tường thân của các bể phản ứng bùn hoạt tính…) để đem lại chất lượng tốt nhất cho mỗi hạng mục thi công.
3.jpg
Tập đoàn Cienco4 đã đầu tư các hệ đà giáo, sàn công tác (staging) tổ hợp sẵn theo đốt; hệ thống ván khuôn bằng gỗ ép giúp người lao động lắp đặt nhanh, thao tác dễ dàng, không phải mang vác nặng ảnh hưởng đến sức khỏe và đảm bảo điều kiện an toàn tốt nhất.
Nhìn lại quá trình thi công dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Trong những gần đây, Tập đoàn Cienco4 luôn nắm bắt cơ hội, lợi thế của một doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông lớn nhanh chóng “lấn sân” đầu tư, thi công xây dựng các tòa nhà cao tầng, khu đô thị và khu công nghiệp và giờ đây là nhà máy xử lý nước thải. Với thương hiệu, uy tín và chất lượng thi công được khẳng định tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, Chủ đầu tư và Liên danh Tổng thầu JFE – TSK đánh giá cao, và hài lòng với chất lượng các sản phẩm Cienco4 tạo ra.

Bảo An
