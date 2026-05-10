Cảnh báo 'bẫy tử thần' khiến trẻ nhỏ thủng thực quản, tắc ruột

TPO - Từ một viên thuốc còn nguyên vỏ, vài quả cóc nhỏ để trên ghế đã khiến hai trẻ nhỏ phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ cảnh báo, những vật dụng quen thuộc trong nhà đang trở thành “bẫy tử thần” với trẻ nhỏ nếu phụ huynh lơ là.

Ngày 10/5, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết vừa nội soi cấp cứu thành công cho một bệnh nhi nam 15 tuổi bị dị vật mắc ở thực quản nguy kịch tính mạng. Theo bệnh sử, trẻ nhập viện trong tình trạng nuốt đau, cảm giác vướng vùng cổ - ngực kéo dài sau khoảng một ngày uống thuốc. Nhận thấy nguy cơ có dị vật trong đường ăn, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định nội soi thực quản - dạ dày.

BS Hồ Quốc Pháp, khoa Tiêu hóa của bệnh viện cho biết, qua nội soi ê-kíp phát hiện một viên thuốc còn nguyên vỏ mắc tại thực quản. Các cạnh sắc của vỏ thuốc đã ghim vào niêm mạc gây viêm xước và chảy máu, nguy cơ thủng thực quản, nhiễm trùng trung thất đe dọa tính mạng.

Hình ảnh nội soi ghi nhận viên thuốc còn nguyên vỏ đã ghim vào thực quản bệnh nhi

Sau hơn 20 phút sử dụng các dụng cụ chuyên biệt, ê-kíp đã lấy dị vật ra an toàn. May mắn, bệnh nhi được can thiệp kịp thời nên chưa xảy ra các biến chứng nguy hiểm như loét sâu, thủng thực quản hay nhiễm trùng trung thất. Sau thủ thuật, tình trạng nuốt đau của trẻ đã cải thiện, sức khỏe ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Theo các bác sĩ, đây là tai nạn thường xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày nếu phụ huynh không kiểm tra kỹ thuốc trước khi cho trẻ sử dụng. Những vỏ thuốc sắc nhọn khi bị nuốt vào có thể cắm vào thành thực quản, gây tổn thương nghiêm trọng.

Không chỉ thuốc men, nhiều loại thực phẩm quen thuộc cũng có thể trở thành dị vật nguy hiểm với trẻ nhỏ. Cuối tháng 4/2026, một trường hợp tắc ruột đã được ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cho biết, bệnh nhi là bé trai 16 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt cao, nôn ói nhiều, bụng chướng, đau bụng và không đi tiêu nhiều ngày. Sau điều trị tại bệnh viện địa phương nhưng không cải thiện, trẻ được chuyển lên tuyến trên trong tình trạng lừ đừ, sốc nhiễm trùng.

Kết quả kiểm tra hình ảnh cho thấy trẻ bị tắc ruột. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi đang trong tình trạng sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa do tắc ruột và nhanh chóng chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Dị vật là quả cóc được các bác sĩ lấy ra khỏi đường tiêu hóa của bệnh nhi

Trong lúc mổ, ê-kíp phát hiện một dị vật nằm trong ruột non cách van hồi manh tràng khoảng 90cm. Đoạn ruột phía trên dị vật giãn lớn, trong khi đoạn ruột phía dưới xẹp hoàn toàn.

Do dị vật không thể đẩy xuống dưới, các bác sĩ buộc phải xẻ ruột để lấy ra ngoài. Dị vật được xác định là một quả cóc nhỏ kích thước khoảng 2x1,5cm. Sau phẫu thuật, trẻ được chuyển hồi sức ngoại điều trị, trẻ đã dần cai máy thở, tỉnh táo và ăn uống trở lại.

Khai thác thêm bệnh sử, gia đình cho biết trước đó người mẹ có gọt vỏ một số quả cóc nhỏ để ăn và đặt trên ghế đẩu trong nhà. Nhiều khả năng bé đã tự lấy ăn rồi nuốt trọn mà người lớn không phát hiện.

BS Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cảnh báo, trẻ nhỏ đặc biệt trong độ tuổi dưới 3 tuổi rất dễ gặp tai nạn nuốt dị vật do có thói quen cầm, ngậm và cho mọi thứ vào miệng để khám phá.

Các bác sĩ cảnh báo, những dị vật như hạt trái cây, viên thuốc, pin điện tử, đồ chơi nhỏ, đồng xu hay vật sắc nhọn đều có thể gây tắc ruột, thủng đường tiêu hóa, đe dọa tính mạng của trẻ nếu không được phát hiện sớm.

Theo các chuyên gia, nhiều phụ huynh thường chỉ nghĩ trẻ bị rối loạn tiêu hóa thông thường khi thấy trẻ ói, đau bụng hay bỏ ăn, dẫn đến chậm đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, dị vật đường tiêu hóa có thể nhanh chóng gây viêm loét, hoại tử, nhiễm trùng nặng.

Để tránh nguy hiểm có thể xảy ra, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để thuốc men, vật nhỏ, thực phẩm nguyên hạt hoặc trái cây có kích thước nhỏ trong tầm với của trẻ. Với trẻ nhỏ, thức ăn cần được cắt nhỏ, bỏ hạt kỹ trước khi sử dụng.