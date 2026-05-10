Lưỡi câu cắm vào thực quản người đàn ông sau khi ăn cá

Thanh Hiền

TPO - Khi nhập viện, phần dây cước vẫn còn lòi ra ngoài miệng bệnh nhân. Kết quả chụp X-quang và CT Scan ghi nhận dị vật nằm ngang thực quản ở vị trí rất nguy hiểm.

Ngày 10/5, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng phối hợp cùng Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức vừa nội soi cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân 46 tuổi, (xã Hiệp Đức) bị lưỡi câu mắc sâu trong thực quản sau khi ăn cá.

Phần dây cước vẫn còn lòi ra ngoài miệng bệnh nhân khi nhập viện.

Người bệnh kể trước đó, trong bữa ăn có sử dụng cá câu do người quen gửi từ Quảng Ngãi ra. Do không phát hiện trong cá còn mắc lưỡi câu nên khi ăn, dị vật đã theo thức ăn đi vào họng và cắm sâu trong thực quản.

Khi nhập viện, phần dây cước vẫn còn lòi ra ngoài miệng. Kết quả chụp X-quang và CT Scan ghi nhận dị vật nằm ngang thực quản đoạn D1–D2 – vị trí rất nguy hiểm, gần các mạch máu lớn, nguy cơ đe dọa tính mạng nếu xử trí chậm.

Ngay trong đêm, các bác sĩ đã tiến hành nội soi cấp cứu. Sau khoảng 45 phút, các bác sĩ đã gỡ và lấy thành công lưỡi câu ra ngoài an toàn. Người bệnh hiện ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

BSCKII Hồ Xuân Trung – Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đà Nẵng khuyến cáo khi chế biến cá câu, cá biển, đặc biệt cá do ngư dân câu trực tiếp, cần kiểm tra kỹ khoang miệng, mang và ruột cá để tránh sót lưỡi câu. Không chủ quan với các loại cá còn nguyên ruột hoặc cá chế biến sơ sài.

Lưỡi câu kèm dây cước được lấy ra khỏi thực quản bệnh nhân.

Nếu sau ăn xuất hiện đau họng, nuốt vướng, nuốt đau, chảy nước dãi hoặc nghi ngờ nuốt dị vật, cần đến cơ sở y tế ngay. Tuyệt đối không tự ý móc họng, kéo dị vật ra hoặc cố nuốt thêm thức ăn để “đẩy dị vật xuống”, vì có thể khiến dị vật đâm sâu hơn, gây thủng thực quản hoặc tổn thương mạch máu nguy hiểm.

