Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cục CSGT công bố kết quả bất ngờ về cao điểm kiểm tra hơn 9.500 ô tô

Thanh Hà

TPO - Trong thời gian thực hiện cao điểm kiểm tra nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT kiểm tra hơn 9.500 ô tô.

kiem-tra-con.jpg
Ảnh minh họa.

Ngày 10/5, Cục CSGT cho biết, ngày 9/5, thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng CSGT toàn quốc đã đồng loạt triển khai chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trọng điểm.

Trong thời gian thực hiện cao điểm, lực lượng CSGT đã kiểm soát gần 40.000 phương tiện, trong đó có 9.520 ô tô gồm xe khách, xe tải và xe con.

Kết quả kiểm tra cho thấy, chỉ có 19 trường hợp người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn, chiếm khoảng 0,2% tổng số ô tô được kiểm tra.

Cục CSGT cho biết, đây là tín hiệu tích cực, cho thấy nhận thức và ý thức chấp hành quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe” của người điều khiển ô tô ngày càng được nâng cao sau thời gian dài lực lượng chức năng kiên trì tuyên truyền, kiểm tra, xử lý quyết liệt.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng phát hiện nhiều trường hợp người điều khiển mô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn kèm theo các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe… tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Cục CSGT đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia nhằm bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Thanh Hà
#Kiểm tra nồng độ cồn ô tô #Ý thức chấp hành luật giao thông #Phát hiện vi phạm về rượu bia #Tăng cường công tác tuyên truyền #Nguy cơ tai nạn giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe