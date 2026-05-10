Cục CSGT công bố kết quả bất ngờ về cao điểm kiểm tra hơn 9.500 ô tô

TPO - Trong thời gian thực hiện cao điểm kiểm tra nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT kiểm tra hơn 9.500 ô tô.

Ngày 10/5, Cục CSGT cho biết, ngày 9/5, thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng CSGT toàn quốc đã đồng loạt triển khai chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trọng điểm.

Trong thời gian thực hiện cao điểm, lực lượng CSGT đã kiểm soát gần 40.000 phương tiện, trong đó có 9.520 ô tô gồm xe khách, xe tải và xe con.

Kết quả kiểm tra cho thấy, chỉ có 19 trường hợp người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn, chiếm khoảng 0,2% tổng số ô tô được kiểm tra.

Cục CSGT cho biết, đây là tín hiệu tích cực, cho thấy nhận thức và ý thức chấp hành quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe” của người điều khiển ô tô ngày càng được nâng cao sau thời gian dài lực lượng chức năng kiên trì tuyên truyền, kiểm tra, xử lý quyết liệt.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng phát hiện nhiều trường hợp người điều khiển mô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn kèm theo các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe… tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Cục CSGT đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia nhằm bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.