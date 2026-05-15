Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Cuba cân nhắc đề nghị viện trợ của Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Cuba cho biết sẽ xem xét đề nghị viện trợ nhân đạo trị giá 100 triệu USD từ Mỹ, nhưng bày tỏ sự hoài nghi về ý định của Tổng thống Donald Trump vào thời điểm lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ đang tác động nặng nề lên cuộc sống của người dân Cuba .

fd41bfc9-eacc-47d5-a0d4-36143a8474e4.jpg
(Ảnh: AP)

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez, chính phủ nước này sẵn sàng xem xét đề nghị của Mỹ, nhưng Washington cần khẳng định lời đề nghị không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã bí mật đề nghị viện trợ 100 triệu USD cho Cuba, cùng với "internet vệ tinh tốc độ cao và miễn phí", với điều kiện chính phủ nước này đồng ý thực hiện "những cải cách có ý nghĩa".

Ông Rodriguez phủ nhận việc chính quyền Tổng thống Trump đưa ra đề nghị như vậy, gọi đó là "chuyện bịa đặt".

Cuộc sống của người dân Cuba đã bị ảnh hưởng sau khi Mỹ hồi tháng 1 đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp nhiên liệu cho hòn đảo này.

Tuần trước, Liên Hợp Quốc gọi việc phong tỏa nhiên liệu của Mỹ với Cuba là bất hợp pháp, cản trở "quyền phát triển của người dân Cuba đồng thời làm suy yếu quyền được tiếp cận lương thực, giáo dục, y tế, nước sạch và vệ sinh".

Chủ tịch Miguel Diaz-Canel cho biết, Cuba có thể chấp nhận khoản viện trợ nếu Mỹ tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về viện trợ nhân đạo. Nhưng nhà lãnh đạo Cuba gọi đề nghị này là "mâu thuẫn và nghịch lý", nói thêm rằng Washington có thể làm nhiều hơn để giúp đỡ Cuba bằng cách đơn giản là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Theo ông Diaz-Canel, Cuba sẽ ưu tiên sử dụng số tiền viện trợ này cho nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men.

Giám đốc CIA đến Cuba

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe ngày 14/5 đã chuyển lời nhắn từ Tổng thống Donald Trump tới các quan chức cấp cao của Cuba tại Havana.

bsybg54huvmvniinyjeiahc57q.jpg
Ông John Ratcliffe lên máy bay sau khi gặp các quan chức Cuba. (Ảnh: Reuters)

Cuba cũng xác nhận chuyến thăm của ông Ratcliffe trong một tuyên bố, cho biết ông đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Cuba tại Bộ Nội vụ ở Havana.

"Cả hai bên đều nhấn mạnh sự quan tâm trong việc phát triển hợp tác song phương giữa các cơ quan thực thi pháp luật vì lợi ích an ninh của cả hai nước, cũng như an ninh khu vực và quốc tế", tuyên bố cho biết.

Các đại diện của Cuba khẳng định, hòn đảo này không gây ra mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia của Mỹ, tuyên bố cho biết thêm.

Minh Hạnh
Reuters
#Cuba #Mỹ #phong tỏa nhiên liệu #viện trợ nhân đạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe