Cuba cân nhắc đề nghị viện trợ của Mỹ

TPO - Cuba cho biết sẽ xem xét đề nghị viện trợ nhân đạo trị giá 100 triệu USD từ Mỹ, nhưng bày tỏ sự hoài nghi về ý định của Tổng thống Donald Trump vào thời điểm lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ đang tác động nặng nề lên cuộc sống của người dân Cuba .

(Ảnh: AP)

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez, chính phủ nước này sẵn sàng xem xét đề nghị của Mỹ, nhưng Washington cần khẳng định lời đề nghị không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã bí mật đề nghị viện trợ 100 triệu USD cho Cuba, cùng với "internet vệ tinh tốc độ cao và miễn phí", với điều kiện chính phủ nước này đồng ý thực hiện "những cải cách có ý nghĩa".

Ông Rodriguez phủ nhận việc chính quyền Tổng thống Trump đưa ra đề nghị như vậy, gọi đó là "chuyện bịa đặt".

Cuộc sống của người dân Cuba đã bị ảnh hưởng sau khi Mỹ hồi tháng 1 đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp nhiên liệu cho hòn đảo này.

Tuần trước, Liên Hợp Quốc gọi việc phong tỏa nhiên liệu của Mỹ với Cuba là bất hợp pháp, cản trở "quyền phát triển của người dân Cuba đồng thời làm suy yếu quyền được tiếp cận lương thực, giáo dục, y tế, nước sạch và vệ sinh".

Chủ tịch Miguel Diaz-Canel cho biết, Cuba có thể chấp nhận khoản viện trợ nếu Mỹ tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về viện trợ nhân đạo. Nhưng nhà lãnh đạo Cuba gọi đề nghị này là "mâu thuẫn và nghịch lý", nói thêm rằng Washington có thể làm nhiều hơn để giúp đỡ Cuba bằng cách đơn giản là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Theo ông Diaz-Canel, Cuba sẽ ưu tiên sử dụng số tiền viện trợ này cho nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men.

Giám đốc CIA đến Cuba

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe ngày 14/5 đã chuyển lời nhắn từ Tổng thống Donald Trump tới các quan chức cấp cao của Cuba tại Havana.

Ông John Ratcliffe lên máy bay sau khi gặp các quan chức Cuba. (Ảnh: Reuters)

Cuba cũng xác nhận chuyến thăm của ông Ratcliffe trong một tuyên bố, cho biết ông đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Cuba tại Bộ Nội vụ ở Havana.

"Cả hai bên đều nhấn mạnh sự quan tâm trong việc phát triển hợp tác song phương giữa các cơ quan thực thi pháp luật vì lợi ích an ninh của cả hai nước, cũng như an ninh khu vực và quốc tế", tuyên bố cho biết.

Các đại diện của Cuba khẳng định, hòn đảo này không gây ra mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia của Mỹ, tuyên bố cho biết thêm.