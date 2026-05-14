Chủ tịch Tập Cận Bình: Tôn trọng lẫn nhau là chìa khóa cho mối quan hệ Trung - Mỹ

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng loạt phát đi thông điệp trong tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại thủ đô Bắc Kinh, nhấn mạnh hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và cam kết xây dựng quan hệ ổn định chiến lược giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.

Phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tối 14/5 ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra hàng loạt thông điệp tích cực về quan hệ Trung - Mỹ, nhấn mạnh rằng "tôn trọng lẫn nhau" là chìa khóa để duy trì sự ổn định giữa hai cường quốc.

"Người dân Trung Quốc và người dân Mỹ đều là những dân tộc vĩ đại. Việc thực hiện mục tiêu phục hưng dân tộc Trung Hoa và việc làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại có thể song hành cùng nhau. Chúng ta có thể giúp đỡ nhau cùng thành công và thúc đẩy sự thịnh vượng của toàn thế giới", ông Tập nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Đại lễ đường Nhân dân.

Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, thế giới hiện đang trải qua nhiều biến động sâu sắc và quan hệ Trung - Mỹ không chỉ ảnh hưởng tới 1,7 tỷ người dân hai nước mà còn tác động tới hơn 8 tỷ người trên toàn cầu. Vì vậy, Bắc Kinh và Washington cần "gánh vác trách nhiệm" để duy trì ổn định quốc tế.

"Nỗ lực để duy trì mối quan hệ"

Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã mô tả mối quan hệ Trung - Mỹ là mối quan hệ quan trọng nhất thế giới và tuyên bố cả hai bên "không bao giờ được làm hỏng nó".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại tiệc chiêu đãi.

"Hôm nay, ngài Tổng thống Trump và tôi đã có cuộc trao đổi sâu rộng về quan hệ Trung - Mỹ cũng như các diễn biến quốc tế và khu vực. Chúng tôi đều tin rằng quan hệ Trung - Mỹ là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới. Chúng ta phải làm cho nó phát triển và không bao giờ được làm hỏng nó", ông Tập nhấn mạnh.

"Hai nước chúng ta nên là đối tác chứ không phải đối thủ", Chủ tịch Trung Quốc nói thêm.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cho biết ông và Tổng thống Donald Trump đã nhất trí thúc đẩy một mối quan hệ "mang tính xây dựng và ổn định chiến lược".

"Ngài Tổng thống Trump và tôi cũng nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ song phương, mang lại nhiều hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ hơn cho thế giới", ông cho biết.

"Mối quan hệ quan trọng nhất trong lịch sử thế giới"

Tổng thống Donald Trump cũng nâng ly chúc mừng mối quan hệ thân thiết và mang tính lịch sử giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong bài phát biểu ngắn gọn tại buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, ông Trump gọi các cuộc thảo luận trong ngày là "vô cùng tích cực và hiệu quả" và cảm ơn người đồng cấp về "vinh dự lớn" khi được đón tiếp trong một buổi lễ "tuyệt vời" diễn ra trước đó trong ngày.

Tổng thống Donald Trump nâng ly chúc mừng trong buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Đại lễ đường Nhân dân.

Ông Trump so sánh hai quốc gia này xuyên suốt lịch sử, gọi đó là "một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong lịch sử thế giới".

Tổng thống Mỹ điểm lại nhiều dấu mốc lịch sử trong giao lưu giữa hai nước, từ hoạt động thương mại cách đây 250 năm cho tới ảnh hưởng văn hóa hiện đại.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng hai nước có nhiều điểm chung, nhấn mạnh đến các giá trị chung như tinh thần "chăm chỉ, lòng can đảm và thành tựu".

"Thế giới sẽ trở nên đặc biệt hơn khi hai nước đoàn kết và đồng hành cùng nhau", ông nói.