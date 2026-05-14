Trung Quốc ‘đổi tên’ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để mở cửa cho chuyến thăm lịch sử

TPO - Chính phủ Trung Quốc dường như đã sử dụng một cách lách để Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio có thể tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này, bằng việc dùng ký tự khác để thể hiện tên của ông.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đến Bắc Kinh cùng Tổng thống Trump dù vẫn nằm trong danh sách trừng phạt của Trung Quốc. Đây được coi là một bước đột phá sau khi Bắc Kinh thay đổi cách phiên âm tên ông.

Khi còn là thượng nghị sĩ Mỹ, ông Rubio nhiều lần lên tiếng mạnh mẽ về các vấn đề liên quan đến nhân quyền tại Trung Quốc. Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp lệnh trừng phạt ông 2 lần.

Tuy nhiên, Trung Quốc dường như đã tìm ra giải pháp sau khi Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Rubio làm ngoại trưởng.

Không lâu trước khi ông nhậm chức vào tháng 1/2025, chính phủ và truyền thông nhà nước Trung Quốc bắt đầu sử dụng ký tự tiếng Trung khác cho âm “Lu” - âm tiết đầu tiên trong họ Rubio. Tên của ông theo cách phiên âm cũ đang nằm trong danh sách trừng phạt.

Năm ngoái, khi được hỏi về sự thay đổi ngôn ngữ này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói “chưa để ý nhưng sẽ tìm hiểu”, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Bà Mao cho biết tên tiếng Anh của ông Rubio là điều quan trọng hơn.

Việc các nhân vật phương Tây có nhiều cách phiên âm tiếng Trung không phải điều hiếm gặp. Quá trình chuyển tên phương Tây sang ký tự tiếng Trung vốn không có chuẩn thống nhất tuyệt đối.

Ông Trump cũng có 2 tên trong tiếng Trung. Chính phủ và truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi ông là “Telangpu”, nhưng ông cũng được gọi là “Chuanpu” - theo cách phiên âm hơi khác.

Tổng thống Mỹ Trump và đoàn tháp tùng đã tới Bắc Kinh từ hôm qua, để có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về nhiều vấn đề quan trọng, từ thương mại đến trí tuệ nhân tạo, đảo Đài Loan và có thể cả Iran.

Ông Rubio là người Mỹ gốc Cuba. Ông đóng vai trò chủ chốt trong việc soạn thảo luật trừng phạt Trung Quốc vì vấn đề liên quan đến cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Ông cũng lên tiếng phản đối cách Bắc Kinh siết chặt kiểm soát đặc khu Hong Kong.

Trong phiên điều trần phê chuẩn chức ngoại trưởng, ông Rubio tập trung mạnh vào Trung Quốc, quốc gia mà ông mô tả là “đối thủ chưa từng có tiền lệ”.

Tuy nhiên, kể từ khi nhậm chức, ông Rubio ủng hộ các chính sách của Tổng thống Trump, giảm nhấn mạnh vấn đề nhân quyền.

Ông Rubio trở thành ngoại trưởng Mỹ đương nhiệm đầu tiên thăm Trung Quốc khi vẫn đang chịu lệnh trừng phạt của Bắc Kinh.

Ông được coi là một trong những ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hoà trong cuộc bầu cử năm 2028, với các cuộc khảo sát liên tục xếp ông trong nhóm dẫn đầu.

Dù chưa ai chính thức tuyên bố tranh cử sớm như vậy, Tổng thống Trump đã gợi ý về một “liên danh trong mơ” gồm ông Rubio và Phó tổng thống JD Vance.