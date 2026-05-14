Vụ người đàn ông nằm trên nắp ca pô ô tô đang chạy: Khởi tố bố vợ và con rể

TPO - Liên quan đến vụ người đàn ông nằm trên nắp ca pô ô tô đang di chuyển ở Hà Nội, Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 người đàn ông để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh cắt từ clip.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Văn Linh (SN 1969, trú xã Quảng Oai) và Lê Đình Quang (SN 1992, trú phường Ba Đình, con rể ông Linh) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cụ thể, khoảng 8h ngày 29/4, ông Cao Văn Linh (SN 1969, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 29A-316.XX di chuyển trên QL32 hướng Sơn Tây đi Trung Hà (xã Quảng Oai, Hà Nội). Lúc này, anh Lê Đình Quang (SN 1992, trú Hà Nội) - con rể ông Linh nằm trên nắp ca pô và kính chắn gió phía trước.

Được biết, ô tô BKS 29A-316.XX đăng ký đứng tên ông Linh. Hằng ngày, anh Quang sử dụng để đi lại. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống nảy sinh mâu thuẫn, ông Linh đã đòi lại xe, nhưng anh Quang không đồng ý.

Khi ông Linh chở hai cháu (con của anh Quang) đi học, anh Quang đã trèo lên và nằm trên nóc ca pô để ngăn cản. Do bực tức, ông Linh vẫn điều khiển xe tham gia giao thông.

Vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xã Quảng Oai tiếp tục xử lý theo quy định.