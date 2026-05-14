Độc lạ Cà Mau: Khi chủ đất kiện chủ nhà

TPO - Sau khi mua xong khu đất nông nghiệp ở Cà Mau, chủ đất tới kiểm tra mới phát hiện trên đất còn nhà xưởng, số tài sản này đã được bán đấu giá cho một bên khác nhưng vẫn nằm trên đất.

Ngày 12/5, ông Vũ Duy Phát (32 tuổi, ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) cho biết, TAND khu vực 4 - Cà Mau đã có quyết định tạm hoãn phiên toà ông khởi kiện các bên liên quan việc bán đấu giá tài sản trên đất của ông. Toà lùi ngày xét xử sơ thẩm do đại diện Viện KSND bị ốm đột xuất.

Nhà xưởng đã được bán đấu giá trên khu đất nông nghiệp ông Phát mới mua.

Bị đơn trong vụ kiện hy hữu trên gồm: Phòng Công chứng số 1 tỉnh Cà Mau, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước cũ (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 – Cà Mau) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Minh Thành (Công ty Minh Thành).

Theo hồ sơ vụ kiện, năm 2021, ông Phát mua 4 thửa đất nông nghiệp tại xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước cũ và hoàn tất thủ tục sang tên mình. Trước khi nhận chuyển nhượng khu đất, ông chỉ xem sơ đồ, vị trí đất, không tới xem thực tế vì nghĩ đất nông nghiệp chỉ trồng cây, nuôi cá. Sau khi làm xong giấy tờ, ông mới tới xem và phát hiện trên đất có nhiều công trình, nhà xưởng, máy móc.

Lúc này, ông Phát tìm hiểu mới biết, toàn bộ nhà xưởng, máy móc đã được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước (cũ) đã bán đấu giá cho Công ty Minh Thành năm 2019. Hợp đồng bán đấu giá được Phòng Công chứng số 1 tỉnh Cà Mau chứng thực.

Ông Phát cho rằng, toàn bộ tài sản quy mô công nghiệp trên đất của ông mua được xây dựng sai phép. Ngoài ra, quá trình kê biên, xử lý tài sản trên đất không có sự tham gia, hỏi ý kiến của chủ đất.

Do vướng nhà xưởng trên, nên dù đã là chủ đất, ông Phát và công ty của mình không thể khai thác được khu đất trên. Từ đó, ông Phát khởi kiện ra toà đề nghị tuyên hợp đồng bán đấu giá nhà xưởng trên là vô hiệu, và xử lý hậu quả pháp lý phát sinh.

Sau khi tiếp nhận đơn kiện của ông Phát, TAND Khu vực 4 – Cà Mau có công văn gửi Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Trong văn bản trả lời, Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau cho rằng, khi thực hiện góp vốn (mua đất), ông Phát không liên hệ cơ quan thi hành án, không khảo sát khu đất nên mới xảy ra tranh chấp. Do đó, phía ông Phát phải tự chịu rủi ro.

Cơ quan thi hành án cũng cho rằng, Điều 102 Luật Thi hành án dân sự quy định, quyền khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản chỉ thuộc về người mua được tài sản đấu giá hoặc chấp hành viên. Do đó, ông Phát không có quyền khởi kiện yêu cầu tuyên vô hiệu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trên.