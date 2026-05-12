Trạm kiểm dịch động vật xây xong bỏ hoang, thành nơi phơi lúa

Hoài Nam

TPO - Được đầu tư với kinh phí 8 tỷ đồng, song sau khi hoàn thành, dự án trụ sở Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở Hà Tĩnh bị bỏ hoang, thành nơi phơi lúa do không có đường đấu nối.

Dự án trụ sở làm việc của Trạm kiểm dịch động vật nội địa được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư với nguồn vốn gần 8 tỷ đồng. Dự án ban đầu do Sở NN&PTNT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, nhưng đến năm 2018 thì chuyển giao lại cho Ban quản lý dự án đầu tư công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện.
Mục tiêu dự án nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng điều kiện làm việc, góp phần kiểm soát chất lượng con giống vật nuôi và thủy sản, hạn chế sự lây lan dịch bệnh từ địa phương khác vào địa bàn Hà Tĩnh.
Theo quyết định phê duyệt, công trình được xây dựng cạnh quốc lộ 1A, với tổng diện tích 2.500m2 ở phường Nam Hồng Lĩnh (trước đây là phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh). Các hạng mục chính được xây dựng gồm: nhà làm việc 2 tầng, nhà nhốt động vật, lò tiêu hủy...
Sau thời gian xây dựng, đến năm 2021, công trình hoàn thành, được tiến hành bàn giao cho Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh (nay là Chi cục Trồng trọt và chăn nuôi) quản lý, sử dụng. Tuy nhiên do đường đấu nối với quốc lộ 1A chưa được hoàn thiện nên công trình không được đưa vào sử dụng.
Theo ghi nhận, sau 4 năm công trình hoàn thiện đến nay nhiều hạng mục xuống cấp, khuôn viên nhếch nhác, hoang tàn. Do công trình bỏ hoang không sử dụng, người dân tận dụng để phơi lúa.
Toàn bộ khuôn viên công trình không có người trông coi, cỏ mọc um tùm
Cuối năm 2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; bổ sung tuyến đường gom từ dự án tới điểm đấu nối vào quốc lộ 1 ở phía Bắc dự án. Ngoài ra, tỉnh cũng điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 15 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án đến năm 2027.
Đại diện Ban QLDA đầu tư công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh (chủ đầu tư) cho biết, sau khi có quyết định cho phép thiết kế bổ sung mở đường gom của UBND tỉnh, đơn vị đang làm các thủ tục để sớm triển khai đường đấu nối với quốc lộ 1A. Dự kiến khoảng tháng 6 sẽ bắt đầu thi công xây dựng tuyến đường đấu nối.

#Hà Tĩnh #Trạm kiểm dịch động vật xây xong bỏ hoang #Phơi thóc #Trạm kiểm dịch động vật nội địa

