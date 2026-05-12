Trạm kiểm dịch động vật xây xong bỏ hoang, thành nơi phơi lúa

TPO - Được đầu tư với kinh phí 8 tỷ đồng, song sau khi hoàn thành, dự án trụ sở Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở Hà Tĩnh bị bỏ hoang, thành nơi phơi lúa do không có đường đấu nối.
Mục tiêu dự án nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng điều kiện làm việc, góp phần kiểm soát chất lượng con giống vật nuôi và thủy sản, hạn chế sự lây lan dịch bệnh từ địa phương khác vào địa bàn Hà Tĩnh.
Theo ghi nhận, sau 4 năm công trình hoàn thiện đến nay nhiều hạng mục xuống cấp, khuôn viên nhếch nhác, hoang tàn. Do công trình bỏ hoang không sử dụng, người dân tận dụng để phơi lúa.
Toàn bộ khuôn viên công trình không có người trông coi, cỏ mọc um tùm