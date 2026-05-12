Người phụ nữ túm tóc hàng xóm đánh tới tấp vì cho rằng nạn nhân xúc phạm con trai mình

TPO - Cơ quan truy tố xác định, xuất phát từ mâu thuẫn đăng bài trên mạng xã hội, bị can Nguyễn Thị Vân Anh đã chửi bới, hành hung nữ hàng xóm cùng tầng. Hành vi của bị can gây mất trật tự khu dân cư, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự công cộng.

Mâu thuẫn bài đăng trên mạng nói con trai bị “biến thái”

Viện KSND Khu vực 4 (Hà Nội) vừa ban hành cáo trạng, truy tố ra trước TAND Khu vực 4 để xét xử bị can Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại chung cư CT5-ĐN2, Khu đô thị Mỹ Đình, phường Từ Liêm) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cáo trạng xác định, chị Nguyễn Thị H. (trú cùng tầng với bị cáo Vân Anh) đã đăng tải thông tin phản ánh con trai của Vân Anh là cháu Đ. (SN 2012) có biểu hiện xàm sỡ, “biến thái” tại khu chung cư. Cho rằng thông tin trên xúc phạm con trai mình, khoảng 19h ngày 9/1/2026, bị can Vân Anh đã kể lại sự việc với anh Nguyễn Duy Tr. (SN 1994, là em họ chồng của Vân Anh).

Đến khoảng 20h cùng ngày, khi chị H. đi làm về tới trước cửa nhà, anh Tr. đi từ căn hộ của Vân Anh ra hỏi lý do chị H. đăng tải nội dung liên quan đến cháu Đ. lên mạng xã hội. Cùng lúc này, Nguyễn Thị Vân Anh từ trong nhà đi ra, lớn tiếng chửi bới rồi lao tới dùng tay túm tóc, đánh nhiều cái vào vùng đầu chị H. ngay tại hành lang chung cư.

Thấy vậy, anh Nguyễn Duy Tr. đã can ngăn, kéo Nguyễn Thị Vân Anh ra và giữ tay bị cáo đang túm tóc chị H.

Chứng kiến mẹ đánh người, cháu Nguyễn Nhật L. (SN 2005, con gái Vân Anh) cũng chạy ra can ngăn nhưng không được. Sau đó, L. giữ cửa căn hộ của chị H. để con gái chị H. không chạy ra ngoài.

Clip ghi lại cảnh bị can Nguyễn Thị Vân Anh hành hung nữ hàng xóm.

Khi ông Phạm Hồng Tuấn (Phó Ban quản trị tòa nhà) và anh Nguyễn Thế Trung (tổ trưởng tổ quản lý vận hành tòa nhà) có mặt để can ngăn, bị can Vân Anh mới dừng việc hành hung chị H.

Tuy nhiên, hai bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, chồng của Vân Anh là ông Nguyễn Trọng Thủy cũng ra ngoài chửi bới chị H.

Sau vụ việc, chị Nguyễn Thị H. đã tới Công an phường Từ Liêm trình báo và đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hồng Ngọc điều trị.

Cáo trạng cho thấy, Giấy chứng nhận thương tích thể hiện nạn nhân nhập viện trong tình trạng sưng nề, đau vùng thái dương đỉnh, đau đầu, ù tai trái, buồn nôn.

Sau sự việc, chị H. cũng giao nộp cho cơ quan điều tra clip ghi lại diễn biến mình bị chửi bới, hành hung.

Kết quả kiểm tra camera xác định, bị can Nguyễn Thị Vân Anh có hành vi chửi bới, đánh chị H. tại hành lang chung cư như nội dung trình báo.

Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự công cộng

Đến ngày 10/1/2026, bị can Nguyễn Thị Vân Anh đến Công an phường Từ Liêm đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Vân Anh thừa nhận hành vi đánh, chửi chị H. tại khu vực hành lang chung cư, nơi có nhiều hộ dân sinh sống là sai trái và gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư.

Ngoài ra, bị can cũng đã cung cấp tài liệu thể hiện con trai mình được Bệnh viện Nhi Trung ương xác định mắc rối loạn phổ tự kỷ.

Cảnh Vân Anh hành hung chị H. và được mọi người can ngăn.

Theo cơ quan truy tố, giai đoạn điều tra, chị Nguyễn Thị H. đề nghị làm rõ vai trò của ông Nguyễn Trọng Thủy, anh Nguyễn Duy Tr. và cháu Nguyễn Nhật L. có đồng phạm với Vân Anh hay không. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra xác định những người này không có hành vi giúp sức hoặc cổ vũ cho việc Vân Anh đánh chị H. nên không xem xét xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, lời khai của các hộ dân sinh sống gần nơi xảy ra vụ việc thể hiện hành vi của Nguyễn Thị Vân Anh đã ảnh hưởng tới sự yên tĩnh của khu dân cư. Ban quản trị chung cư cũng xác nhận sự việc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại tòa nhà, sau đó lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Viện kiểm sát kết luận rằng, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân liên quan đến việc đăng tải thông tin trên nhóm cư dân, Nguyễn Thị Vân Anh đã có hành vi chửi bới, đánh chị Nguyễn Thị H. tại hành lang chung cư.

Hành vi của bị can gây mất trật tự khu dân cư, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự công cộng.