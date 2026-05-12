Chiêu trò ‘ma mị’ hằng đêm nhắm vào phụ nữ trung niên và cú lừa hơn 3.000 tỷ đồng

TPO - Từ những tin nhắn làm quen kiểu “kết bạn nhầm”, hỏi han mỗi ngày và vẽ ra viễn cảnh đầu tư “siêu lợi nhuận”, một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đã khiến hàng ngàn phụ nữ trung niên sập bẫy, bị chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

Chiếc bẫy ngọt ngào

Theo điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, các đối tượng hoạt động chủ yếu tại Campuchia, được tổ chức thành nhiều nhóm với sự phân công vai trò chặt chẽ. Mục tiêu chúng nhắm đến là phụ nữ trung niên - những người dễ cô đơn, thiếu chia sẻ hoặc có tiền tích góp sau nhiều năm làm ăn.

Các đối tượng có vai trò quan trọng trong Chuyên án 008D.

Kịch bản lừa đảo thường bắt đầu rất đơn giản. Một tài khoản Zalo lạ bất ngờ nhắn tin: “Xin lỗi, hình như em kết bạn nhầm?”. Sau vài câu xã giao, đối tượng bắt đầu duy trì liên lạc hằng ngày bằng những lời hỏi han đầy quan tâm như “ăn cơm chưa?”, “hôm nay đi làm mệt không?”, “đừng thức khuya quá”…

Không ít nạn nhân ban đầu chỉ nghĩ mình có thêm một người bạn trò chuyện. Nhưng thực chất, phía sau những lời đường mật ấy là cả một tổ chức lừa đảo được đào tạo bài bản.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng được giao sẵn “kịch bản tiếp cận”, học thuộc từng tình huống tâm lý để dẫn dắt nạn nhân. Chúng kể chuyện kinh doanh thành đạt, khoe cuộc sống giàu sang, đôi khi giả làm doanh nhân độc thân hoặc người đàn ông từng đổ vỡ hôn nhân để tạo sự đồng cảm.

Sau vài ngày trò chuyện, khi nạn nhân bắt đầu tin tưởng, đối tượng chuyển sang giới thiệu cơ hội “đầu tư tài chính an toàn”, “kiếm thêm thu nhập”, “lợi nhuận cao nhưng rủi ro thấp”.

Theo hồ sơ chuyên án, các nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng OKX, mua tiền điện tử USDT rồi chuyển vào các website đầu tư giả mạo như “cme-trading.online”, “cmetradingvn.com”.

Để tạo niềm tin, ban đầu hệ thống cho phép nạn nhân rút tiền thật với số lượng nhỏ. Có người chỉ đầu tư vài triệu đồng nhưng nhanh chóng nhận được “lãi” hàng trăm nghìn đồng chuyển về tài khoản.

Một bị hại kể lại: “Lúc đầu tiền rút được thật nên tôi tin. Họ còn hướng dẫn rất nhiệt tình, ngày nào cũng nhắn tin động viên đầu tư thêm. Đến khi số tiền lên quá lớn mới biết mình bị lừa”.

Khi nạn nhân bắt đầu xuống tiền mạnh tay, trò lừa đảo lập tức chuyển sang giai đoạn siết bẫy. Hệ thống báo lỗi giao dịch, yêu cầu đóng “thuế”, “phí xác minh”, “phí mở khóa tài khoản”, “phí chống rửa tiền”… Nếu nạn nhân chần chừ, các đối tượng tiếp tục dùng tình cảm để thao túng tâm lý, thúc ép chuyển thêm tiền nhằm “gỡ vốn”.

Đối tượng khai những chiêu trò lừa đảo của đường dây.

Có người vay ngân hàng, cầm cố tài sản, thậm chí mượn tiền người thân để tiếp tục nạp tiền với hy vọng lấy lại khoản đã mất. Chỉ đến khi bị chặn liên lạc hoặc toàn bộ tài khoản trên sàn “bốc hơi”, các nạn nhân mới nhận ra mình đã sập bẫy.

Vận hành như doanh nghiệp

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, đường dây này hoạt động như một “công ty” quy mô lớn đặt tại Campuchia. Bên trong có nhiều bộ phận chuyên biệt như: Tổ tìm kiếm dữ liệu phụ nữ trung niên, tổ xây dựng tài khoản mạng xã hội, tổ chăm sóc “khách”, tổ kỹ thuật vận hành sàn ảo, tổ tài chính phụ trách dòng tiền.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra phát hiện các đối tượng xây dựng cả “quy trình đánh khách 7 ngày” với nội dung chi tiết cho từng giai đoạn tiếp cận, tạo tình cảm, dẫn dụ đầu tư và chiếm đoạt tài sản.

Đại úy Hoàng Hải Long, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, các đối tượng không chỉ đánh vào lòng tham mà còn khai thác sâu yếu tố tình cảm, tâm lý cô đơn để thao túng bị hại.

“Sau khi tạo dựng quan hệ tình cảm, các đối tượng dụ bị hại đầu tư vào các sàn chứng khoán do chúng dựng lên. Thực chất đây đều là sàn ảo nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đã đầu tư” - Đại úy Long nói.

Theo thống kê ban đầu, đường dây này đã lừa đảo hàng ngàn bị hại trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, có nạn nhân bị lừa hơn 2,7 tỷ đồng.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập Chuyên án 008D, phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp đấu tranh. Nhiều tổ công tác được huy động đồng loạt triệu tập, bắt giữ các đối tượng khi chúng vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị bắt trong Chuyên án 008D.

Thượng tá Võ Thanh Bằng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị nhận định, đây là đường dây hoạt động cực kỳ tinh vi, có tổ chức và được vận hành theo mô hình khép kín.

“Các đối tượng phân chia từng giai đoạn lừa đảo rất cụ thể, từ tiếp cận, tạo niềm tin đến dẫn dụ đầu tư và chiếm đoạt tiền. Quá trình đấu tranh chuyên án gặp nhiều khó khăn do hoạt động xuyên quốc gia và sử dụng công nghệ cao”, Thượng tá Bằng cho hay.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các lời mời gọi đầu tư “siêu lợi nhuận”, không chuyển tiền vào các ứng dụng, website không rõ nguồn gốc và cần cảnh giác với các mối quan hệ tình cảm phát sinh quá nhanh trên mạng xã hội.