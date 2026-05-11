Triệt phá công xưởng dùng hóa chất làm giả 'thịt bò' ở TPHCM

TPO - Biết rõ Sodium Metabisulphite là hóa chất cấm sử dụng để chế biến thịt nhưng vì lợi nhuận cao, các đối tượng ở TPHCM vẫn sử dụng để chế biến thịt heo (lợn) nái thành thịt bò rởm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Clip "biến" thịt heo thành thịt bò. Nguồn C.A

Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả và thịt bò ngâm hóa chất cấm quy mô lớn tại phường Bình Trị Đông, khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Theo Công an TPHCM, vụ việc được phát hiện trong quá trình triển khai tháng cao điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường, thực phẩm.

Cận cảnh "công xưởng" chế biến thịt bẩn.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Thái (SN 1987, ngụ phường Bình Trị Đông) là người cầm đầu đường dây sản xuất thịt bò giả hoạt động từ năm 2024 đến nay.

Thái khai nhận đã thu mua thịt đùi heo nái với giá khoảng 110.000 đồng/kg rồi đưa về nhà sơ chế. Để biến thịt heo thành thịt bò, đối tượng cắt nhỏ thịt thành từng miếng khoảng 200 gram, ngâm trong dung dịch pha hóa chất Sodium Metabisulphite nhằm khử mùi, thay đổi màu sắc và trạng thái thịt.

Hóa chất được cho là dùng để biến thịt heo thành thịt bò.

Sau đó, số thịt này được đưa vào máy cắt lát mỏng và tiếp tục ngâm với huyết heo để tạo màu giống thịt bò trước khi đem bán ra thị trường với giá khoảng 150.000 đồng/kg.

Ngoài việc sản xuất thịt bò giả từ thịt heo, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, ngâm cùng hóa chất Sodium Metabisulphite để giữ màu tươi và kéo dài thời gian bảo quản rồi bán ra thị trường với giá khoảng 180.000 đồng/kg.

Theo cơ quan điều tra, mỗi ngày, nhóm này đưa ra thị trường khoảng 140kg thịt bò giả và khoảng 120kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất. Toàn bộ số hàng chủ yếu được tiêu thụ tại chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận) và chợ Tân Trụ (phường Tân Sơn), TPHCM.

Thịt sau khi chế biến được mang ra chợ bán giá cao hơn nhằm thu lợi.

Từ tháng 2/2026, Thái thuê thêm Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, ngụ phường Trung Mỹ Tây) tham gia sản xuất, tiêu thụ số thịt nói trên.

Làm việc với công an, cả hai thừa nhận biết Sodium Metabisulphite là chất cấm sử dụng trong chế biến thịt heo và thịt bò nhưng vẫn thực hiện vì lợi nhuận cao.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2024 đến nay, nhóm này đã tiêu thụ hơn 15 tấn thịt bò giả và hơn 50 tấn thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất, thu lợi hơn 9 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, Sodium Metabisulphite là phụ gia thường dùng làm chất chống oxy hóa, bảo quản thực phẩm nhưng không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thịt heo và thịt bò.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái cùng Nguyễn Văn Thắng về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.