'Thẩm mỹ viện âm phủ' - Ngọc Trinh đẹp nhưng...

TPO - "Thẩm mỹ viện âm phủ" có Xuân Lan, Ngọc Trinh là tác phẩm có phần nhìn tốt, ý tưởng giàu tiềm năng nhưng hụt hơi vì kịch bản chắp vá và thiếu chiều sâu tâm lý.

Điện ảnh kinh dị Việt thời gian qua cho thấy xu hướng khai thác mạnh chất liệu dân gian và yếu tố tâm linh bản địa. Trong dòng chảy đó, Thẩm mỹ viện âm phủ xuất hiện với một ý tưởng khá khác biệt, kết hợp thế giới phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại cùng nghi thức “đi thiếp” - hình thức xuất hồn bước vào cõi âm.

Phim xoay quanh Thanh (Ngọc Trinh) - nữ bác sĩ buộc phải nhận công việc tại cơ sở thẩm mỹ bí ẩn của bà Xuân để kiếm tiền cứu người yêu đang nguy kịch sau tai nạn. Từ đây, cô bị cuốn vào hàng loạt hiện tượng kỳ dị xảy ra trong khu bệnh viện nằm biệt lập giữa núi rừng.

Ý tưởng về sự ám ảnh ngoại hình là mảnh đất rất giàu tiềm năng cho dòng phim kinh dị. Tuy nhiên, Thẩm mỹ viện âm phủ mới dừng ở việc khai thác bề mặt của câu chuyện.

Đề tài hấp dẫn, kịch bản ôm đồm

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng không tái hiện hoàn toàn nghi thức “đi thiếp” trong dân gian, chỉ mượn cảm hứng từ yếu tố tâm linh này để kết hợp với hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ, tạo nên nghi lễ xuất hồn mang màu sắc riêng của phim.

Yếu tố "đi thiếp” và phẫu thuật thẩm mỹ được đặt cạnh nhau. Các nhân vật vì muốn níu kéo tình yêu, nhan sắc hay những điều đã mất mà dần mắc kẹt trong ảo tưởng do chính mình tạo ra. Khi càng chìm sâu vào ham muốn ấy, họ cũng dần đánh mất ranh giới giữa đúng và sai, giữa thực tại và hư vô. Ý tưởng phim khá độc đáo, khai thác đề tài làm đẹp theo hướng tối tăm và ám ảnh. Đây là câu chuyện khá quen thuộc trong đời sống, nhưng chưa được dòng phim kinh dị Việt chưa thực sự khai phá nhiều.

Thẩm mỹ viện âm phủ kết hợp thế giới phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại cùng nghi thức xuất hồn bước vào cõi âm.

Phim cũng cho thấy sáng tạo ở khâu thiết lập bối cảnh bệnh viện với cảm giác lạnh lẽo và bất an. Một số phân đoạn body horror (kinh dị thể xác) được xử lý ổn về mặt hóa trang, mang lại cảm giác ghê rợn đúng chất kinh dị hình thể.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Thẩm mỹ viện âm phủ nằm ở cách kể chuyện. Bộ phim có quá nhiều ý tưởng nhưng không mạch lạc để được kết nối vào tổng thể. Yếu tố hù dọa mang màu sắc tâm linh, body horror, tình cảm bi lụy không hỗ trợ nhau mà ngược lại đẩy mạch phim trở nên rối rắm và thiếu trọng tâm.

Càng về sau, câu chuyện càng bị kéo đi bởi hàng loạt tình tiết xuất hiện chỉ để phục vụ việc hù dọa hoặc tạo bất ngờ. Nhiều chi tiết thiếu hợp lý khiến người xem khó giữ được cảm giác nhập tâm. Nửa sau phim, cách các nhân vật phản ứng trước hiện tượng siêu nhiên cho tới những quyết định thiếu logic trong nhiều phân đoạn quan trọng, mọi thứ đều tạo cảm giác mất tự nhiên.

Thanh và Thuận (Lê Xuân Tiền) chỉ mới ở giai đoạn cầu hôn, thậm chí Thanh còn từ chối lời cầu hôn để ưu tiên sự nghiệp, nhưng hai nhân vật xưng hô và cư xử lại như vợ chồng lâu năm. Nguyên nhân khiến Hồng - con gái bà Xuân (Xuân Lan) - bị biến dạng gương mặt đến mức người mẹ phải tìm cách “vá” dung nhan bằng khuôn mặt của người khác cũng chưa được làm rõ.

Lạm dụng hù dọa là con dao hai lưỡi

Thẩm mỹ viện âm phủ có nhiều cảnh được dàn dựng khá mạnh tay về mặt hình ảnh. Khuôn mặt biến dạng, cơ thể tổn thương hay các phân đoạn body horror được xử lý đủ ghê rợn để tạo cảm giác khó chịu thị giác.

Tuy nhiên, jumpscare là con dao hai lưỡi. Mọi tình huống phim đều được đẩy lên bằng công thức quen thuộc: âm thanh đột ngột, góc quay cận mặt và sự xuất hiện bất ngờ của thực thể siêu nhiên. Công thức được lặp lại quá thường xuyên khiến cảm giác sợ hãi bắt đầu giảm dần.

Lạm dụng hù dọa không phải cách hay để thu hút sự chú ý của người xem.

Nếu khai thác tốt cảm giác hoang tưởng và áp lực tinh thần bị bào mòn của nhân vật, kịch bản sẽ thuyết phục khán giả hơn nhờ có chiều sâu.

Việc sử dụng tín ngưỡng dân gian "đi thiếp" để xây dựng thế giới siêu nhiên giúp bộ phim có màu sắc riêng so với nhiều phim kinh dị Việt gần đây. Đáng tiếc, cách thiết lập quá mơ hồ. Phim liên tục đề cập việc xuất hồn, linh hồn mắc kẹt hay cõi vô thường, nhưng gần như không giải thích rõ quy luật vận hành.

Kịch bản chưa giải thích được ai là người có khả năng thực hiện nghi lễ, tại sao Thanh bị kéo vào những chuyến đi giữa âm - dương hay cơ chế đánh cắp dung nhan cụ thể hoạt động ra sao.

Ngọc Trinh đẹp nhưng chưa ấn tượng

Về mặt bằng diễn viên, Ngọc Trinh mang tới một hình ảnh đẹp và khá phù hợp với bối cảnh phim. So với những phim trước, Ngọc Trinh có sự cải thiện nhất định trong biểu cảm và cách giữ nhịp nhân vật. Nhân vật đẹp, nhưng chưa đủ sức nặng để người xem tin vào hành trình tâm lý của Thanh. Nhân vật liên tục đối mặt với các hiện tượng kinh hoàng nhưng phản ứng thiếu linh hoạt, chủ yếu tập trung vào hành động la hét, trợn mắt.

Trong khi đó, Xuân Lan tạo được ấn tượng rõ hơn. Ngoại hình sắc lạnh cùng thần thái có phần áp lực giúp Xuân Lan khai thác tốt hình tượng phản diện. Một số cảnh đối đầu cho thấy sự kiểm soát khá tốt về ánh mắt và biểu cảm. Tuy nhiên, nhân vật bà Xuân vẫn thiếu chiều sâu vì không đủ đất diễn để bộc lộ sự giằng xé nội tâm.

Nếu được phát triển kỹ hơn, đây hoàn toàn có thể trở thành một hình tượng phản diện giàu bi kịch, luôn mang nỗi tuyệt vọng của một người mẹ không chấp nhận sự thật về con mình. Rima Thanh Vy trong vai Thủy mờ nhạt gây đáng tiếc. Tuyến tình cảm giữa Thanh và Thuận cũng khá lỏng lẻo, chemistry không đủ mạnh.

Ngọc Trinh mang tới hình ảnh đẹp và khá phù hợp với bối cảnh phim, Xuân Lan lại ấn tượng hơn ở khả năng diễn xuất.

Tựu trung lại, Thẩm mỹ viện âm phủ là tác phẩm có tham vọng và sở hữu nhiều chất liệu thú vị. Bộ phim cho thấy nỗ lực của ê-kíp khi đưa chất liệu tâm linh dân gian và câu chuyện về sự ám ảnh sắc đẹp trong cùng một thế giới điện ảnh.

Tuy nhiên, điểm yếu ở kịch bản, logic nội tại và cách triển khai tâm lý nhân vật khiến phim không thể phát huy hết tiềm năng vốn có.