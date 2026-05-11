Luật sư của Đệ nhất phu nhân Mỹ ‘chê’ visa thẻ vàng của Tổng thống Trump

TPO - Luật sư di trú Michael Wildes từng hỗ trợ Đệ nhất phu nhân Melania Trump và cha mẹ của bà để họ được nhập quốc tịch Mỹ. Ông từng xin visa cho các hoa hậu của cuộc thi Miss Universe khi Tổng thống Donald Trump còn điều hành tổ chức cuộc thi sắc đẹp này. Ngoài ra, ông từng cố vấn pháp lý cho gia đình Kushner.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm chiếc thẻ vàng trị giá 5 triệu USD. (Ảnh: AP)

Nhưng khi nhận được các cuộc gọi từ những khách hàng quan tâm đến loại “visa thẻ vàng” mà Tổng thống Trump quảng bá dành cho người nước ngoài giàu có, luật sư Wildes nói rằng ông gần như không thể giúp gì vì cơ sở pháp lý của chương trình này không chắc chắn.

“Sẽ là vô đạo đức nếu tôi nhận họ làm khách hàng”, ông Wildes nói với Washington Post.

Các luật sư di trú chuyên đại diện cho giới giàu có cảnh báo khách hàng không nên trả khoản phí 15.000 USD để nộp đơn xin loại visa trị giá 1 hoặc 2 triệu USD mà Tổng thống Trump quảng bá. Họ cho biết thị thực này chưa được Quốc hội Mỹ chấp thuận chính thức, đang đối mặt với kiện tụng và còn nhiều bất định liên quan đến nghĩa vụ thuế đối với khách hàng.

Bảy luật sư di trú làm việc với nhóm khách hàng giàu có – đối tượng mà chương trình “thẻ vàng” hướng tới – nói với Washington Post rằng họ khuyên khách hàng tránh xa chương trình này, và họ cũng từ chối hỗ trợ những người nước ngoài đã nộp hồ sơ, thay vào đó họ khuyên khách hàng chọn con đường hợp pháp đã chắc chắn để tới Mỹ.

Tại hội nghị Invest In the USA diễn ra tuần trước ở Washington, nơi quy tụ các luật sư di trú đại diện cho nhà đầu tư nước ngoài, chủ đề visa thẻ vàng hầu như không được nhắc tới, ông Aaron Grau - giám đốc điều hành hiệp hội thương mại đứng sau hội nghị, cho biết.

“Đó là kiểu câu chuyện người ta bàn khi ngồi uống bia, chứ không phải cuộc thảo luận nghiêm túc”, ông Grau nói.

Tổ chức Invest In the USA ủng hộ chương trình thị thực EB-5 có từ năm 1990. Chương trình này cho phép người nước ngoài được cư trú tại Mỹ nếu đầu tư tạo việc làm. Ông Grau cho biết các thành viên hiệp hội đã trao đổi với các nghị sĩ và nhân viên Quốc hội về vấn đề này nhưng chỉ nhận lại “những ánh mắt ngán ngẩm” khi nhắc tới visa thẻ vàng, đồng thời được thông báo rằng không có hứng thú nào trong việc luật hóa sắc lệnh hành pháp này.

Cuối tháng 4, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nói với các nghị sĩ rằng đã có 1 người được chấp thuận cấp visa thẻ vàng. Từ đó, giới luật sư di trú bắt đầu đoán xem người đó là ai.

Không ai nhận mình là người xử lý hồ sơ này trên danh sách email nội bộ của giới luật sư di trú, và 1 người thậm chí suy đoán ông Lutnick có thể nhắc đến rapper Nicki Minaj – người từng đăng ảnh “thẻ vàng” có khuôn mặt Tổng thống Mỹ Trump mà cô được tặng. Một quan chức cấp cao giấu tên của chính quyền cho biết chiếc thẻ của Minaj chỉ là “vật lưu niệm”, không phải thị thực thật.

Chính quyền Mỹ từ chối cung cấp thông tin về người đã được phê duyệt. Tuy nhiên, hồ sơ tòa án trong vụ kiện liên quan đến chương trình này tiết lộ số lượng hồ sơ xử lý còn rất hạn chế: Trong số 338 yêu cầu xin thị thực thẻ vàng, chỉ có 165 người thực sự nộp khoản phí không hoàn lại 15.000 USD để tiếp tục quy trình, và 59 người bước sang giai đoạn tiếp theo là hoàn thiện giấy tờ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Theo hồ sơ này, những người nộp đơn xin visa thẻ vàng không hẳn sẽ được xét duyệt ưu tiên hơn những người xin visa EB-1 hoặc EB-2 (dành cho người nước ngoài có tài năng đặc biệt nhưng không phải trả mức phí đắt đỏ như chương trình thẻ vàng).