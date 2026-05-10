Thế giới

Iran phản hồi đề xuất hòa bình của Mỹ sau nhiều ngày chờ đợi

Bình Giang

TPO - Iran đã gửi phản hồi đề xuất của Mỹ về việc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự qua nước trung gian Pakistan, hãng thông tấn IRNA đưa tin ngày 10/5.

img-1366.jpg
Hình ảnh đồ hoạ khu vực eo biển Hormuz ở thủ đô Tehran của Iran, ngày 6/5. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, chưa có chi tiết cụ thể nào được công bố.

Sau các vụ đụng độ lẻ tẻ tuần trước, nhiều máy bay không người lái đã xuất hiện trên bầu trời một số quốc gia vùng Vịnh trong ngày 10/5, cho thấy tình hình khu vực vẫn mong manh dù lệnh ngừng bắn còn hiệu lực.

Dù vậy, dữ liệu từ công ty phân tích vận tải biển Kpler cho thấy tàu chở khí đốt Al Kharaitiyat của hãng QatarEnergy vừa đi qua eo biển Hormuz an toàn và đang hướng đến cảng Qasim của Pakistan. Đây là tàu Qatar đầu tiên chở khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến ngày 28/2.

Chuyến hàng này giúp Pakistan phần nào giảm bớt tình trạng mất điện do nguồn cung khí đốt thiết yếu bị gián đoạn.

Các nguồn tin cho biết, chuyến tàu đã được Iran chấp thuận nhằm xây dựng lòng tin với Qatar và Pakistan - hai quốc gia đang đóng vai trò trung gian cho cuộc chiến.

Ngoài ra, 1 tàu chở hàng rời treo cờ Panama cũng vừa đi qua eo biển Hormuz để tới Brazil, theo lộ trình do lực lượng vũ trang Iran vạch ra, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin ngày 10/5.

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc trong tuần này, áp lực nhằm kết thúc cuộc chiến với Iran ngày càng gia tăng.

Cuộc chiến đã gây khủng hoảng năng lượng toàn cầu và đe dọa tăng trưởng kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm phá vỡ thế bế tắc giữa 2 bên và việc tàu chở khí đốt của Qatar được đi qua, nguy cơ đối với các tuyến hàng hải và nền kinh tế khu vực vẫn ở mức cao.

Cũng trong ngày 10/5, UAE cho biết họ đã đánh chặn 2 máy bay không người lái xuất phát từ Iran, trong khi Qatar lên án vụ tấn công bằng thiết bị không người lái nhằm vào tàu hàng xuất phát từ Abu Dhabi. Kuwait cũng cho biết hệ thống phòng không nước này đã đối phó với các máy bay không người lái xâm nhập không phận.

Ngày 9/5, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani nói trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi rằng việc sử dụng eo Hormuz như một “công cụ gây sức ép” sẽ chỉ làm cuộc khủng hoảng thêm sâu sắc.Trước đó, nhà lãnh đạo Qatar đã thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Miami.

Theo quan chức Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã điện đàm với ông Araqchi.

Các nghị sĩ Iran cho biết họ đang soạn thảo dự luật nhằm chính thức hóa quyền quản lý của Iran đối với eo Hormuz, bao gồm điều khoản cấm tàu của “các quốc gia thù địch” đi qua.

Washington Post dẫn nguồn tin cho biết, CIA nhận định Iran sẽ chưa phải chịu áp lực kinh tế nghiêm trọng từ lệnh phong tỏa của Mỹ trong khoảng 4 tháng nữa. Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ gọi thông tin này là sai sự thật.

Theo Reuters
#Eo biển Hormuz #Iran #Tình hình Iran #Mỹ và Iran #Đàm phán Mỹ - Iran #Chiến tranh Mỹ - Iran

