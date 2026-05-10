Động thổ dự án cáp treo hơn 2.000 tỷ đồng tại Điện Biên

TPO - Tuyến cáp treo dài hơn 5km nối khu di tích Mường Phăng với đỉnh Pú Tó Cọ vừa được động thổ tại Điện Biên. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, hướng tới hình thành hệ sinh thái du lịch văn hóa - lịch sử quy mô lớn tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Chiều 10/5, tại xã Mường Phăng, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cùng các lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Điện Biên.

Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ có tổng diện tích khoảng 35,35 ha, trải dài trên địa bàn hai xã Mường Phăng và Pu Nhi, tỉnh Điện Biên. Dự án do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, với tổng vốn dự kiến 2.076 tỷ đồng gồm tuyến cáp treo một dây nối từ ga đi và ga đến cùng tổ hợp công trình thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí đồng bộ.

Hệ thống cáp treo một dây được thiết kế hiện đại, dài hơn 5km nối liền từ khu di tích Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng (xã Mường Phăng) đến đỉnh Pú Tó Cọ. Đỉnh Pú Tó Cọ ở độ cao 1700m so với mực nước biển, là đài quan sát của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Khi đi vào hoạt động, dự án có thể phục vụ khoảng 15.000 du khách mỗi ngày, được kỳ vọng là điểm đến mới cho tỉnh Điện Biên, góp phần hình thành hệ sinh thái văn hóa - du lịch - dịch vụ quy mô lớn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ghi nhận nỗ lực của tỉnh Điện Biên trong cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp. Việc triển khai Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa, lịch sử Điện Biên Phủ sẽ góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, chú trọng bảo vệ môi trường và lồng ghép bản sắc văn hóa các dân tộc vào sản phẩm du lịch. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư nhằm tăng cường liên kết du lịch vùng và quốc tế với Lào, Trung Quốc, Thái Lan.

Tại lễ động thổ, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cho biết, đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh. Điện Biên sẽ ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính và phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cũng mong muốn các nhà đầu tư coi Điện Biên là địa điểm đầu tư trọng điểm, tiếp tục mở rộng sang các dự án khác, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế của địa phương.