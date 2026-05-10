Xã hội

Bị sét đánh chết tại chỗ khi đang cưa cây thuê

Tân Lộc

TPO - Trời mưa dông, nhưng người đàn ông ở Cà Mau vẫn cố cưa cho xong cây đang chặt dở, không may bị sét đánh.

Ngày 10/5, lãnh đạo của UBND xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh làm người đàn ông tử vong.

Người đàn ông ở Cà Mau đang cưa cây thuê bị sét đánh tử vong.

Thông tin ban đầu, trưa 10/5, ông B.S.T. (SN 1971, ngụ xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau) đang cắt cây thuê cho người dân tại xã Đá Bạc, trời bất ngờ đổ mưa lớn kèm theo sấm sét. Dù mưa tới, ông T. cố gắng cưa cho xong một số cây còn lại, không may bị sét đánh chết tại chỗ.

Qua làm việc, gia đình xác định ông T. tử vong do sét đánh nên không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Ngành chức năng địa phương đã bàn giao thi thể ông T. cho gia đình lo hậu sự.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, những ngày tới trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục xuất hiện các cơn mưa chuyển mùa. Mưa tập trung chủ yếu vào buổi trưa, chiều tối và trong cơn dông thường kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Sấm sét, lốc xoáy…

#sét đánh #Cà Mau #cưa cây #tai nạn #sấm sét #mưa lớn

