Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ lần thứ XI

Trường Phong - Như Ý

TPO - Chiều 10/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).

tp-105mttq13.jpg
tp-105mttq.jpg
tp-105mttq15.jpg
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, sẽ diễn ra trong thời gian từ 11 – 13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội). Đến chiều 10/5, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn tại Trung tâm Hội nghị quốc gia gần như hoàn tất.
tp-105mttq8.jpg
tp-105mttq9.jpg
tp-105mttq11.jpg
tp-105mttq10.jpg
tp-105mttq16.jpg
tp-105mttq19.jpg
Nhiều panô, khẩu hiệu, cờ hoa, biểu ngữ về Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI được trang trí quanh Trung tâm hội nghị Quốc gia.
tp-105mttq14.jpg
tp-105mttq21.jpg
tp-105mttq22.jpg
tp-105mttq23.jpg
Các công nhân hoàn thiện những bước trang trí khánh tiết cuối cùng trong Trung tâm Hội nghị quốc gia.
tp-105mttq28.jpg
tp-105mttq29.jpg
tp-105mttq30.jpg
Chiều 10/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội XI tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.
tp-105mttq31.jpg
tp-105mttq35.jpg
tp-105mttq32.jpg
tp-105mttq33.jpg
tp-105mttq34.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và đoàn công tác cũng tiến hành tổng duyệt các nội dung chương trình khai mạc đại hội, đảm bảo lễ khai mạc được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, đúng yêu cầu.

Theo lịch trình, sáng 11/5, các đại biểu dự đại hội sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ.

Chiều 11/5, đại hội tiến hành phiên trù bị, với nhiều nội dung: Thông qua hình thức biểu quyết trong đại hội; hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của đại hội; thảo luận, thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội; báo cáo tình hình đại biểu tham dự đại hội; trình bày Tờ trình Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 – 2026; trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam…

Trong buổi chiều, các đại biểu dự đại hội sẽ tham gia thảo luận tại 5 trung tâm thảo luận với các chủ đề:

(1) Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(2) MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường lắng nghe Nhân dân nói, làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

(3) Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của Nhân dân, phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

(4) Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, mở rộng hợp tác quốc tế góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

(5) Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trường Phong - Như Ý
#Đại hội MTTQ Việt Nam #Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI #Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe