Triệu Lộ Tư hát nhép lộ liễu

TPO - Tối 9/5, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư tổ chức đêm nhạc "Stay Romantic" tại Thái Lan. Sự kiện vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về khả năng hát nhép và khâu tổ chức sơ sài.

Đêm nhạc kéo dài 4 tiếng với loạt trang phục Haute Couture

Tối 9/5, Triệu Lộ Tư thực hiện concert Stay romantic ở MPACT Arena, sức chứa 12.000 chỗ ngồi tại Thái Lan. Đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1998 khi lần đầu tổ chức concert bán vé tại nước ngoài, trình diễn liên tục suốt 4 tiếng đồng hồ .

Mở màn, nữ diễn viên xuất hiện với tạo hình ngọt ngào trong ca khúc Different shade of red . Xuyên suốt đêm nhạc, Triệu Lộ Tư liên tục thay đổi hình tượng, chiêu đãi khán giả bằng các bài hát như Champagne drop, Black queen . Đặc biệt, cô còn dành tặng người hâm mộ bản địa một ca khúc bằng tiếng Thái và có màn hòa ca cùng fan ngay trên sân khấu .

Triệu Lộ Tư được khen về nhan sắc, trang phục trong concert.

Bên cạnh các ca khúc solo, danh sách biểu diễn không thể thiếu những bản nhạc phim gắn liền với tên tuổi của cô như Tinh hà thán (phim Tinh hán xán lạn), Châu quang trọng điệp (phim Rèm ngọc châu sa) hay Forever star (phim Vụng trộm không thể giấu) . Điểm nhấn của concert lần này nằm ở phần nhìn khi nữ diễn viên đầu tư mạnh tay vào các bộ trang phục Haute Couture cao cấp, giúp cô duy trì diện mạo chỉn chu trước hàng nghìn khán giả .

Tranh cãi về khả năng hát live và khâu dàn dựng sân khấu

Dù thu hút lượng lớn người tham gia, concert của Triệu Lộ Tư vẫn đối mặt với làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã hát nhép lộ liễu, có những đoạn khẩu hình miệng không khớp với lời nhạc .

Một số người xem bày tỏ sự thất vọng khi bỏ ra hàng triệu đồng để mua vé nhưng lại nhận về trải nghiệm âm nhạc không xứng đáng. Mức vé dao động từ 1,9 triệu đến hơn 7,5 triệu đồng (khoảng 488-1.940 NDT), tùy hạng vé.

Triệu Lộ Tư diễn trong concert tại Thái Lan tối 9/5. Màn trình diễn với bộ trang phục đen bó sát của cô gây bàn luận.

Bên cạnh vấn đề giọng hát, kỹ năng nhảy của Triệu Lộ Tư cũng bị đánh giá là thiếu sự luyện tập chuyên nghiệp . Khâu dàn dựng sân khấu được nhận xét nghèo nàn, thiếu sự đầu tư về hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và vũ công phụ họa để khỏa lấp khuyết điểm của nghệ sĩ .

So sánh với các nghệ sĩ từ Hàn Quốc hay Nhật Bản, khán giả cho rằng mức giá vé đắt đỏ nhưng quyền lợi (benefits) đi kèm lại quá ít ỏi. Có quan điểm gay gắt cho rằng các minh tinh Trung Quốc đang coi người hâm mộ như công cụ kiếm tiền thay vì tôn trọng khán giả bằng buổi diễn chất lượng .

Trước những luồng ý kiến tiêu cực, cộng đồng fan của Triệu Lộ Tư đã lên tiếng bảo vệ thần tượng. Những người này lập luận rằng nữ diễn viên không vì mục đích thương mại khi từng tổ chức 2 concert miễn phí tại Trung Quốc với quy mô lên tới 6.000 vé, chứng tỏ cô không bất chấp kiếm tiền từ người hâm mộ .

Chi phí tổ chức cao khiến việc tổ chức tại nước ngoài tốn kém hơn nhiều so với nội địa, nếu đặt nặng vấn đề lợi nhuận, cô đã không chọn Thái Lan .

Nữ diễn viên bị chỉ trích vì khả năng trình diễn, lộ hát nhép trong khi giá vé cao.

Bên cạnh đó, fan nhận định Triệu Lộ Tư vốn là diễn viên, không phải idol chuyên nghiệp hoạt động lâu năm, nên việc cô nỗ lực hát nhảy suốt 4 tiếng là điều đáng ghi nhận .

Hạn chế khách quan đáng nói là sân khấu tại Thái Lan có thể bị hạn chế về thiết bị so với các show tại Trung Quốc. Hai concert miễn phí trước đó, cô luôn được đánh giá có sân khấu chỉn chu, đẹp mắt .

Một số khán giả đề cập đến những chỗ trống trên khán đài, cho rằng Triệu Lộ Tư không bán hết vé. Người hâm mộ lại nhìn nhận với một diễn viên lần đầu mở bán vé concert tại nước ngoài, việc thu hút lượng lớn người tham dự như vậy được coi là thành công bước đầu .

Nhiều ý kiến góp ý chân thành cho rằng nếu muốn theo đuổi con đường âm nhạc lâu dài, Triệu Lộ Tư cần nghiêm túc tập luyện kỹ năng thanh nhạc và vũ đạo, hoặc bắt đầu từ những buổi fanmeeting quy mô nhỏ để điều chỉnh phù hợp hơn với năng lực bản thân .