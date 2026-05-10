Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xử phạt người đàn ông đổ gần 100 vỏ chai bia xuống sông tại Huế

Ngọc Văn

TPO - Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đổ hàng loạt vỏ chai bia xuống sông Kẻ Vạn lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền phường Phú Xuân (TP. Huế) nhanh chóng vào cuộc xác minh, lập biên bản xử lý và yêu cầu người vi phạm trục vớt toàn bộ số vỏ chai thủy tinh đã vứt xuống sông.

Chiều 10/5, UBND phường Phú Xuân (TP. Huế) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh trên mạng xã hội về việc một người đàn ông đổ hàng loạt vỏ chai bia xuống sông Kẻ Vạn, lực lượng chức năng địa phương gồm Công an phường và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định người thực hiện hành vi trên là ông Ngô Quốc C. (SN 1985), trú tại đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân.

song-ke-van2.jpg
Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Xuân làm việc, lập biên bản đối với ông Ngô Quốc C. về hành vi vứt hàng loạt vỏ chai bia bằng thủy tinh xuống sông Kẻ Vạn. Ảnh: CTV

Theo trình bày của ông C, do trong nhà tồn đọng nhiều vỏ chai bia cũ nhưng phía cửa hàng không thu mua lại nên ông đã mang số chai này đổ xuống sông. Hành vi này đã bị ghi hình lại bằng clip và lan truyền trên mạng xã hội vào sáng 10/5 gây xôn xao, bức xúc trong dư luận.

Từ vị trí xuất hiện trong đoạn video do người dân cung cấp, lực lượng chức năng xác định địa điểm xảy ra vụ việc thuộc khu vực nhà của ông C. trên đường Lê Duẩn. Chính quyền địa phương nhận định việc xả hàng loạt vỏ chai thủy tinh xuống sông là hành vi gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do chai có thể bị vỡ.

Bộ phận Quản lý đô thị phường Phú Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông C., đồng thời yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả bằng việc đưa ghe trục vớt toàn bộ số vỏ chai đã xả xuống sông Kẻ Vạn. Số lượng vỏ bia vứt bỏ xuống sông khoảng 100 chai.

song-ke-van3.jpg
Trục vớt vỏ chai bia do ông Ngô Quốc C. vứt xuống sông Kẻ Vạn. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Kỷ - Trưởng bộ phận Quản lý đô thị, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Xuân - cho biết, ngay khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo phường đã chỉ đạo xác minh, xử lý ngay trong ngày nhằm răn đe, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Theo UBND phường Phú Xuân, sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích, ông C. đã thừa nhận hành vi sai phạm, cam kết không tái phạm và rút ra bài học về ý thức bảo vệ môi trường.

Chiều cùng ngày, sau khi người vi phạm hoàn thành việc trục vớt số chai bia đã đổ xuống sông, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra hiện trạng để tham mưu xử lý theo quy định.

Chính quyền địa phương cho rằng, sau vụ việc người đàn ông cắt nhổ hoa súng trên sông Ngự Hà, hành vi đổ hàng loạt vỏ bia xuống sông Kẻ Vạn tiếp tục là lời cảnh báo về ý thức giữ gìn cảnh quan đô thị, môi trường và hệ thống sông ngòi trên địa bàn TP. Huế.

song-ke-van.jpg
Sông Kẻ Vạn thuộc địa bàn hai phường Phú Xuân, Kim Long vừa được đầu tư nạo vét, xây kè, xử lý môi trường. Ảnh: Ngọc Văn

Ngọc Văn
#TP. Huế #phường Phú Xuân #sông Kẻ Vạn #đổ vỏ chai bia xuống sông #ô nhiễm môi trường #lập biên bản vi phạm #Công an phường Phú Xuân #Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công #bảo vệ môi trường đô thị #xử lý #trục vớt #cảnh báo #cảnh quan đô thị #môi trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe