Tuần lễ trái cây miệt vườn quy mô lớn sắp diễn ra tại TPHCM

TPO - Tuần lễ trái cây lần này dự kiến có hơn 230 gian hàng trưng bày, giới thiệu các loại trái cây theo mùa; các sản phẩm chế biến từ trái cây. Người dân TPHCM có cơ hội tiếp cận với sản phẩm nông sản chất lượng cao, xanh của vùng ĐBSCL và các địa phương.

Trung tâm Khuyến nông vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cho biết, Tuần lễ trái cây Trên bến dưới thuyền năm 2026 diễn ra từ ngày 12-19/6, tại đường Mạc Vân, phường Phú Định, TPHCM.

Sự kiện để người dân TPHCM tiếp cận với sản phẩm nông sản chất lượng cao, xanh của vùng ĐBSCL và các địa phương, tăng cường kết nối cung - cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

Nhiều loại trái cây ở miền Tây sẽ hội tụ tại Tuần lễ "Trên bến dưới thuyền".

Theo ông Doãn Văn Chiến - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông ĐBSCL, không gian “Trên bến dưới thuyền” không chỉ mua bán nông sản, còn kể câu chuyện văn hóa miền Tây đến với người tiêu dùng TPHCM. Đưa nông sản ĐBSCL đến gần hơn người tiêu dùng, giảm phụ thuộc trung gian, xây dựng thương hiệu vùng nguyên liệu minh bạch.

Ông Bùi Trung Trực - Chủ tịch UBND phường Phú Định (TPHCM) cho biết, tuần lễ lần này dự kiến có hơn 230 gian hàng trưng bày, giới thiệu các loại trái cây theo mùa; các sản phẩm chế biến từ trái cây; bánh dân gian, món ăn truyền thống các vùng miền. Không gian văn hóa với nhiều trải nghiệm như gói và nấu bánh ú; đường sách; triển lãm ảnh; trưng bày gốm đỏ Vĩnh Long, gốm Bát Tràng…