Từ cây dại, thanh trà ở Vĩnh Long thành đặc sản

TPO - Vùng trồng thanh trà tại Vĩnh Long đang vào chính vụ thu hoạch, nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật giúp người nông dân, vụ thanh trà năm nay vừa được mùa vừa được giá, tiếp tục nâng tầm một loại cây dại thành đặc sản địa phương. Giá thanh trà ngọt tại vườn có thời điểm lên gần 200.000 đồng/kg.
Theo ông Cập, khi áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật, năng suất thanh trà tăng bình quân khoảng 30%, chất lượng trái cũng được nâng lên rõ rệt. Với cây khoảng 14 năm, trước đây chỉ cho sản lượng 80-90kg, nay với kỹ thuật có thể cho sản lượng lên 120-130kg/cây.
Thanh trà tươi được bán nhiều trên Quốc lộ 1 qua Vĩnh Long.Thanh trà thường được dùng trong chế biến món ăn, nước giải khát hoặc ăn trực tiếp.
Thanh trà vốn là cây mọc dại, với hương vị đặc biệt nên được người dân mang về trồng, ban đầu cũng chỉ trồng chơi trong vườn, mỗi nhà 1 vài cây, nay trở thành trái cây đặc sản của vùng đất Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Thanh trà được trồng tại đây có vị ngọt, thơm, thịt dày hơn hẳn những nơi khác. Tháng 4/2025, lần đầu tiên tỉnh Vĩnh Long tổ chức Ngày hội Thanh trà, và xác lập kỷ lục Việt Nam với 135 món ẩm thực chế biến từ thanh trà.