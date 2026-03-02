Từ cây dại, thanh trà ở Vĩnh Long thành đặc sản

Thanh trà vốn là cây mọc dại, với hương vị đặc biệt nên được người dân mang về trồng, ban đầu cũng chỉ trồng chơi trong vườn, mỗi nhà 1 vài cây, nay trở thành trái cây đặc sản của vùng đất Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Thanh trà được trồng tại đây có vị ngọt, thơm, thịt dày hơn hẳn những nơi khác. Tháng 4/2025, lần đầu tiên tỉnh Vĩnh Long tổ chức Ngày hội Thanh trà, và xác lập kỷ lục Việt Nam với 135 món ẩm thực chế biến từ thanh trà.