Bệnh lý cực hiếm gặp dễ nhầm với đau thần kinh tọa

TPO - Từ triệu chứng đau mặt trong đùi kéo dài, một cụ bà tại TP.HCM được phát hiện mắc bệnh lý hiếm gây tắc ruột non. Các bác sĩ cảnh báo dấu hiệu này rất dễ bị bỏ qua vì giống với các bệnh thần kinh, xương khớp thường gặp.

Ngày 10/5, BS Hồ Nam Anh, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức TP.HCM cho biết, trường hợp trên là bà N.T.L. (77 tuổi, ngụ phường Tam Bình, TP.HCM). Thời điểm nhập viện, người bệnh chỉ nặng gần 38kg. Theo bệnh sử, trước đó 3 ngày, bà xuất hiện đau âm ỉ vùng bụng dưới kèm đau lan dọc mặt trong đùi phải xuống khớp gối.

Ban đầu, bệnh nhân được thăm khám tại phòng khám gần nhà và được chẩn đoán thoái hóa khớp gối, đau thần kinh tọa. Tuy nhiên, sau điều trị, tình trạng đau không cải thiện mà ngày càng nặng hơn, kèm theo nôn ói sau ăn, bụng chướng nhẹ và bí trung đại tiện.

Sau đó, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong tình trạng nghi tắc ruột. Qua thăm khám, kiểm tra hình ảnh, các bác sĩ phát hiện một đoạn ruột non đã chui qua lỗ bịt bên phải và bị nghẹt dẫn tới tắc ruột.

Ngay sau khi xác định chẩn đoán, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu. Trong quá trình mổ, ê-kíp ghi nhận đoạn hồi tràng dài khoảng 5cm bị nghẹt tại lỗ bịt phải. May mắn, đoạn ruột vẫn còn được tưới máu tốt nên chưa cần cắt bỏ.

Các bác sĩ tiến hành đưa ruột trở lại ổ bụng, khâu phục hồi thành bụng và đặt lưới chuyên dụng để bít lỗ thoát vị nhằm hạn chế nguy cơ tái phát. Sau hai ngày phẫu thuật, bụng bệnh nhân đã giảm chướng, vết mổ khô và không còn đau lan dọc đùi.

Theo bác sĩ Nam Anh, “lỗ bịt” là một lỗ tự nhiên nằm sâu trong khung chậu, được tạo bởi xương mu và xương ngồi của vùng chậu. Bình thường, lỗ này gần như được che kín bởi một lớp màng gọi là màng bịt, chỉ chừa lại một khe nhỏ để thần kinh và mạch máu đi qua xuống đùi. Ở người lớn tuổi, gầy yếu, lớp mỡ và mô nâng đỡ bị teo đi theo tuổi tác. Khi áp lực trong ổ bụng tăng lên, một đoạn ruột non có thể chui qua khe nhỏ tạo thành “thoát vị bịt”.

“Thoát vị bịt là dạng thoát vị cực hiếm, chiếm chưa tới 1% các loại thoát vị thành bụng. Khó khăn lớn nhất của bệnh lý này là triệu chứng rất dễ gây nhầm lẫn. Người bệnh thường đau lan từ vùng bẹn xuống mặt trong đùi đến khớp gối. Đây cũng là kiểu đau thường gặp trong bệnh lý thần kinh tọa hoặc thoái hóa khớp nên nhiều trường hợp bị bỏ sót” - BS Nam Anh chia sẻ.

Theo bác sĩ, do khối thoát vị nằm sâu trong vùng chậu nên gần như không thể phát hiện khi khám thông thường. Nhiều bệnh nhân chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng tắc ruột, hoại tử ruột hoặc nhiễm trùng nặng.

Theo các chuyên gia ngoại khoa, thoát vị bịt tuy hiếm gặp nhưng có tỷ lệ biến chứng và tử vong khá cao nếu phát hiện muộn. Nguyên nhân là do bệnh tiến triển âm thầm, triệu chứng không điển hình và dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh cơ xương khớp thường gặp ở người cao tuổi. Đặc biệt, dấu hiệu đau lan dọc mặt trong đùi thường khiến người bệnh nghĩ đến đau thần kinh hoặc thoái hóa khớp hơn là bệnh lý ổ bụng.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ lớn tuổi, gầy yếu nếu xuất hiện tình trạng đau kéo dài vùng bẹn, mặt trong đùi hoặc khớp gối nhưng điều trị xương khớp không hiệu quả cần đi khám chuyên khoa ngoại để được đánh giá kỹ hơn.