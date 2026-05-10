Quan chức cấp cao Mỹ gặp Thủ tướng Qatar thảo luận về Iran

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff đã có cuộc gặp với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tại Miami ngày 9/5 nhằm thảo luận các nỗ lực ngoại giao liên quan đến cuộc xung đột với Iran, Axios đưa tin.

Theo Axios, cuộc họp tập trung vào việc xây dựng lộ trình hướng tới một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến sự, trong khi Washington vẫn đang chờ phản hồi mới nhất từ Tehran đối với đề xuất của Mỹ.

Nguồn tin của Axios cho biết Qatar, Pakistan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út đang phối hợp thúc đẩy một thỏa thuận ngoại giao. Các bên trung gian được cho là đang kêu gọi cả Mỹ và Iran kiềm chế, giảm leo thang và tập trung vào tiến trình đàm phán.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff.

Trong tuyên bố phát đi ngày Chủ nhật (10/5), phía Qatar nhấn mạnh Thủ tướng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani nói với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, rằng nguồn gốc của cuộc khủng hoảng ở vùng Vịnh cần phải được giải quyết "thông qua các biện pháp hòa bình và đối thoại".

Quan chức Mỹ và Qatar cũng đã thảo luận về các nỗ lực hòa giải của Pakistan "nhằm mục đích giảm leo thang căng thẳng để góp phần tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực".

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Rubio đánh giá cao sự phối hợp của Qatar trong nhiều vấn đề chiến lược, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ để đối phó các mối đe dọa và duy trì ổn định tại Trung Đông.

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang mạnh sau khi Washington và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28/2. Đáp lại, Tehran tuyên bố đóng eo biển Hormuz đối với các tàu có liên quan đến Mỹ, Israel và các quốc gia ủng hộ chiến dịch quân sự chống Iran.

​