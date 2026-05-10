Bắt đầu sơ tán hành khách từ du thuyền có ổ dịch virus hanta

TPO - Tây Ban Nha đã bắt đầu quá trình sơ tán hành khách từ du thuyền có ổ dịch virus hanta neo đậu ở Tenerife. Các nhân viên y tế đã lên tàu để tiến hành kiểm tra lần cuối, và bắt đầu cho hành khách xuống tàu.

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, công dân Tây Ban Nha sẽ là những người đầu tiên xuống tàu theo từng nhóm nhỏ 5 người, và được đưa vào bờ. Sau đó, họ sẽ được chuyển lên xe buýt và đưa đến sân bay địa phương.

Các hành khách sẽ trở về Madrid trên một máy bay quân sự của Tây Ban Nha, và sẽ không tiếp xúc với người dân.

Lực lượng chức năng tại cảng Tenerife (Tây Ban Nha) sơ tán các hành khách trên du thuyền ngày 10/5. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, du thuyền đã rời bờ biển Cape Verde đến Tây Ban Nha vào ngày 6/5, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh Châu Âu (EU) yêu cầu Tây Ban Nha tiến hành sơ tán hành khách.

Để phòng ngừa, tất cả hành khách trên du thuyền hạng sang MV Hondius đều được coi là những người tiếp xúc có nguy cơ cao. Cơ quan y tế công cộng của châu Âu cho biết thêm, rằng nguy cơ ổ dịch lây lan ra cộng đồng vẫn ở mức thấp.

Một báo cáo do Bộ Y tế Tây Ban Nha ban hành trước khi du thuyền MV Hondius cập cảng Tenerife xác nhận, du thuyền đã vượt qua các cuộc kiểm tra sức khỏe cần thiết trước khi neo đậu.

"Theo thông tin từ các chuyên gia đã lên du thuyền, điều kiện vệ sinh và môi trường trên du thuyền vẫn đảm bảo, và họ không phát hiện thấy loài gặm nhấm, nên khả năng lây truyền do tiếp xúc với loài gặm nhấm trên tàu là không cao”, báo cáo nêu rõ.

Bỉ, Pháp, Đức, Ireland, Mỹ, Anh và Hà Lan xác nhận vào ngày 9/5, rằng các quốc gia này đã cử máy bay đến Tây Ban Nha để sơ tán công dân của mình trên tàu. Nhưng quan chức chính quyền địa phương cho biết, các máy bay vẫn chưa đến đủ.

Sau khi các hành khách được sơ tán, 30 thành viên thủy thủ đoàn sẽ ở lại trên tàu và di chuyển đến Hà Lan để khử trùng.

