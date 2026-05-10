Thế giới

Lãnh tụ Tối cao Iran gặp chỉ huy quân đội, đưa ra chỉ đạo mới

Minh Hạnh

TPO - Theo hãng tin IRIB, tướng Ali Abdollahi - một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã đến gặp Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc gặp, Lãnh tụ Tối cao Khamenei đã ca ngợi lực lượng vũ trang, đồng thời công bố “các biện pháp mới, một lộ trình mới để tiếp tục những biện pháp đó và đối đầu mạnh mẽ với đối thủ”. Thông tin chi tiết về các biện pháp mới chưa được tiết lộ.

Ông Ali Abdollahi - người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya - đã báo cáo với Lãnh tụ Khamenei về sự sẵn sàng của các lực lượng vũ trang nước này. Báo cáo không nói rõ cuộc gặp diễn ra khi nào.

"Các lực lượng vũ trang đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động nào của Mỹ - Israel. Trong trường hợp đối thủ phạm bất kỳ sai lầm nào, Iran sẽ đáp trả nhanh chóng, nghiêm khắc và dứt khoát", ông Abdollahi nói.

Kể từ khi được bầu làm Lãnh tụ Tối cao hồi tháng 3, ông Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng. Các tuyên bố của ông đều được truyền tải đến người dân qua phương tiện truyền thông nhà nước.

Cùng ngày 10/5, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất cho biết, hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn hai máy bay không người lái phóng từ Iran.

Bộ Quốc phòng Kuwait cũng thông báo, “một số máy bay không người lái thù địch” đã được phát hiện trong không phận nước này vào rạng sáng.

Qatar xác nhận, một tàu chở hàng thương mại trong vùng biển thuộc lãnh hải nước này đã bị tấn công bằng máy bay không người lái sáng 10/5.

Vụ việc đã gây ra một đám cháy nhỏ trên tàu. Không có thương vong nào được báo cáo.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran ngày càng trở nên mong manh, nhưng tương lai về một thoả thuận hoà bình vẫn còn mờ mịt.

Người phát ngôn Uỷ ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran - Ebrahim Rezaei - cho biết kể từ hôm nay, “sự kiềm chế của Tehran đã chấm dứt”.

“Bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại tàu thuyền của chúng tôi cũng sẽ vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ và quyết đoán từ phía Iran, nhằm vào các tàu thuyền và căn cứ của Mỹ”, ông Rezaei viết trên mạng xã hội X.

“Thời gian đang trôi nhanh đối với Mỹ. Sẽ có lợi cho họ nếu họ không hành động ngu ngốc và tự đẩy mình lún sâu hơn vào vũng lầy mà họ đã rơi vào. Cách tốt nhất là đầu hàng và nhượng bộ. Các bạn phải làm quen với trật tự khu vực mới”.

Những bình luận này được đăng tải sau khi người phát ngôn quân đội Iran Akrami Nia cảnh báo, rằng bất kỳ quốc gia nào thực thi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran “chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz”, theo hãng thông tấn Tasnim.

Reuters, Al Jazeera
#Iran #eo biển Hormuz #IRGC #Lãnh tụ Tối cao Iran #Mojtaba Khamenei

