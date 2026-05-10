Tiếp sức người dân vùng lũ gây dựng sinh kế

TPO - Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các đơn vị trao tặng 60 con bò, hơn 53 nghìn con gia cầm và 100 xe đạp cho người dân, học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025 tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng, góp phần giúp bà con từng bước ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tổ chức chương trình “Sống sau lũ” mùa 3 cho nhân dân bị thiệt hại do bão, lũ trong năm 2025, Ban Thanh niên Quân đội vừa phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 5, Quân khu 7, Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam và Câu lạc bộ thiện nguyện An Phúc tổ chức trao tặng con giống, vật nuôi tại 3 tỉnh phía Nam.

Ban tổ chức chương trình trao tặng vật nuôi, con giống cho bà con phường Đông Hòa và các xã Sơn Thành, Hòa Xuân, Hòa Thịnh thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Theo Ban Thanh niên Quân đội, trong chương trình lần này, đơn vị đã phối hợp trao tặng 60 con bò và hơn 53 nghìn con gà, vịt cho bà con nhân dân ở địa bàn các xã thuộc các tỉnh Khánh Hoà, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Việc lựa chọn con giống được thực hiện kĩ lưỡng, đảm bảo phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại địa phương. Quá trình trao tặng con giống được hiệp đồng chặt chẽ, an toàn, hiệu quả.

Cũng trong dịp này, các đơn vị đã trao tặng 100 xe đạp cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do mưa lũ năm 2025. Tổng trị giá chương trình “Sống sau lũ” mùa 3 là gần 3 tỷ đồng.

Trao tặng bò giống cho người dân xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Bà Phan Thị Hoài Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy xã D’ran (tỉnh Lâm Đồng), cho biết, trong năm 2025, do ảnh hưởng của bão lũ, nhiều hộ dân tại địa phương đã rơi vào cảnh trắng tay, đời sống gặp nhiều khó khăn; việc được hỗ trợ con giống mang ý nghĩa rất thiết thực, giúp bà con khôi phục sản xuất, ổn định kinh tế hộ gia đình.

Phó Bí thư Đảng ủy xã D’ran khẳng định sẽ chỉ đạo các lực lượng tiếp nhận, phân bổ con giống chính xác, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc để phát huy tối đa giá trị nguồn hỗ trợ.

Chương trình mang đến nhiều phần quà hỗ trợ thiết thực bằng tinh thần tương thân tương ái dành cho bà con xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng.