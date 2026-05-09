Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM có tân Chủ tịch

Ngô Tùng

TPO - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM tiến hành hiệp thương kiện toàn anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029, thay anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Ngày 9/5, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029 (sau hợp nhất) tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ hai để thảo luận, cho ý kiến liên quan đến công tác nhân sự của hội.

Hội nghị đã thực hiện quy trình hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029 theo đúng quy định của Điều lệ Hội LHTN Việt Nam.

Hội nghị đã thống nhất cho anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM, thôi tham gia Ban Thư ký, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029 và thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố khóa IX. Đồng thời, tiến hành hiệp thương kiện toàn anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Anh Lê Tuấn Anh giữ trọng trách Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM. Ảnh: Thành Đoàn
Anh Lê Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.
Thường trực Hội LHTN Việt Nam TPHCM tặng hoa cám ơn anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM. Ảnh: Thành Đoàn.

Anh Lê Tuấn Anh sinh năm 1990, quê quán phường Tân Đông Hiệp, TPHCM. Anh có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Quản trị kinh doanh Quốc tế, Cử nhân Ngôn ngữ Anh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

