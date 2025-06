Nhiều loại trái cây rớt giá 'không lối thoát'

TPO - Các địa phương khu vực ĐBSCL đang vào vụ thu hoạch chính của nhiều loại trái cây. Bên cạnh đặc sản tỷ đô sầu riêng rớt giá thời gian qua, nhiều loại trái cây cũng rơi vào tình cảnh... được mùa rớt giá. Điều này do nguồn cung dồi dào trong khi sức tiêu thụ chậm, kéo giá nhiều loại trái cây rớt sâu, nhà vườn khó tìm đầu ra.

Thông tin với PV Tiền Phong, ông Lê Phú Cường - thành viên Hợp tác xã Cam sành Khánh Nhân, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long - cho biết, cam đang vào vụ chính nhưng bán rất chậm dù giá thấp. Hiện giá cam sành tại vườn khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg, người trồng lỗ nặng. Để người trồng cam có lãi, giá bán ra tại vườn phải đạt ngưỡng gần 10.000 đồng/kg.

Ông Lê Phú Cường cho hay, tình trạng trên đã diễn ra những năm gần đây, người trồng cam trong tình thế ‘cầm cự'. Giờ chặt bỏ lại tiếc công chăm sóc, để lại chưa biết bao giờ hòa vốn, có lãi. Nếu chặt cũng không biết trồng loại cây gì tiếp, vì ngay sầu riêng, mít cũng tụt giá sâu dù đầu tư lớn, thời gian dài.

Cũng tình cảnh tương tự, năm 2023, Hợp tác xã Cam sành Khánh Nhân phải gửi thư ngỏ tới huyện, tỉnh và bạn hàng ở Hà Nội để nhờ hỗ trợ kết nối tiêu thụ cam sành, do vào vụ rớt giá sâu (thời điểm đó giá cam khoảng 3.000 đồng/kg).

Đại diện Hợp tác xã Cam sành Khánh Nhân cho biết, trước đó đơn vị cung cấp cho thị trường mỗi ngày 80 tấn cam sành. Hiện, thị trường chỉ tiêu thụ tối đa chỉ khoảng 15-20 tấn. Riêng thị trường TPHCM, trước mỗi ngày bán ra 20 tấn, nay chỉ vài tấn.

Hiện Vĩnh Long có diện tích cam sành thuộc nhóm đầu ở miền Tây, không ngừng gia tăng trong nhiều năm qua, đến cuối năm 2024 đã hơn 19.000ha. Diện tích và sản lượng cam tăng mạnh trong khi sức mua yếu, dẫn đến cung vượt cầu.

Ngành nông nghiệp Vĩnh Long khuyến cáo, nông dân muốn chuyển đổi sang trồng cam phải nghiên cứu kỹ điều kiện nông hộ của mình. Trồng cam trên đất ruộng phải tập trung theo vùng có điều kiện, tránh tràn lan, nhỏ lẻ sẽ khó quản lý nước và các điều kiện khác làm chi phí tăng, hiệu quả giảm.

Một loại trái cây chủ lực khác ở miền Tây cũng lâm cảnh "được mùa rớt giá" là mít Thái. Tại Tiền Giang (tỉnh trồng mít lớn nhất vùng với gần 16.000ha, sản lượng trên 250.000 tấn/năm), giá mít hiện chỉ còn từ 500 - 2.000 đồng/kg tại vườn. Trường hợp nông dân đem mít tới vựa nhập trực tiếp được thêm 500 đồng/kg. Còn mít ruột đỏ cũng giảm giá sâu, khi loại A1 trái đẹp (9kg trở lên) giá chỉ 11.000 đồng/kg, còn lại dao động giá từ 2.000 - 4.000 đồng/kg.

Mức giá mít hiện được xem thấp nhất trong vài năm gần đây, các nhà vườn và thương lái đều gặp khó trong tìm đầu ra. Trong khi đó, chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhân công chăm sóc, thu hoạch, vận chuyển... tăng cao. Theo người dân trồng mít, để có lãi, giá mít phải từ 10.000 đồng/kg trở lên.

Lâu nay, mít Thái chủ yếu xuất khẩu, nhưng thời gian qua xuất khẩu chậm nên nhiều thương lái cũng giảm thu mua (chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc).

Tại Cần Thơ, thời gian này các chợ, siêu thị đều tràn ngập trái cây, thậm chí dọc các tuyến đường phố, quốc lộ đều có những điểm, xe chở trái cây bán dạo, từ cam, ổi, mít, tới chôm chôm, xoài, bưởi, sầu riêng... giá từ vài nghìn đồng tới vài chục nghìn đồng.

Bà Phan Thị Hà - chủ một cửa hàng bán trái cây ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, Cần Thơ - cho biết, đợt này, trái cây dồi dào, giá rẻ, nên người tiêu dùng có nhiều lựa chọn, kể cả trái cây nhập khẩu.

Theo một tiểu thương ở chợ Xuân Khánh (quận Ninh Kiều), trái cây năm nay đủ loại, số lượng nhiều, giá giảm mạnh so với hồi đầu năm và các năm trước. Các loại trái cây như sầu riêng, mít, măng cụt, quýt, xoài, mãng cầu, ổi... hiện giảm từ 2.000 - 20.000 đồng/kg so với cách đây khoảng 1 tháng, thấp nhất trong nhiều tháng qua. Đặc biệt, nhiều loại sầu riêng đã giảm giá tới 50% so với năm trước.

Theo nhận định của các nhà vườn, giá nhiều loại trái cây giảm và đang ở mức thấp so với đầu năm và các năm trước do nguồn cung tăng. Điều này do diện tích trồng cây ăn trái ở miền Tây ngày càng tăng, lại bước vào mùa thu hoạch rộ. Trong khi đó, đầu ra xuất khẩu gặp khó và chậm hơn so với trước, dẫn đến lượng trái cây tươi ra thị trường nội địa tăng mạnh, vượt quá cầu, lại không để được lâu.