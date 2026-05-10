Mưa giông kèm lốc xoáy làm 47 căn nhà bị sập và tốc mái

TPO - Cơn mưa giông lớn kèm theo lốc xoáy quét qua địa bàn xã Long Phú Thuận (tỉnh Đồng Tháp) vào chiều 10/5 đã khiến hàng chục căn nhà bị hư hại nặng nề, ước tính thiệt hại về tài sản gần 1 tỷ đồng.

Tối 10/5, thông tin từ Sở NN&MT Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai vừa xảy ra trên địa bàn xã Long Phú Thuận.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 cùng ngày, một cơn mưa giông lớn bất ngờ đổ xuống kèm theo gió giật mạnh đã gây thiệt hại cho 47 căn nhà của người dân địa phương. Tổng giá trị thiệt hại tài sản ước tính ban đầu khoảng 937 triệu đồng.

Cụ thể, ấp Phú Lợi A là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất với 3 căn nhà bị sập hoàn toàn và 33 căn bị tốc mái. Tại ấp Phú Hòa A, giông lốc cũng làm tốc mái 9 căn nhà; trong khi đó tại ấp Phú Lợi B ghi nhận 2 căn bị hư hại phần mái.

Mưa giông kèm theo gió mạnh đã gây thiệt hại cho 47 căn nhà tại Đồng Tháp.



Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã Long Phú Thuận đã huy động lực lượng 4 tại chỗ, bao gồm Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã và lực lượng xung kích tại các ấp để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng. Các lực lượng đã nhanh chóng giúp dân thu dọn đồ đạc, lợp lại mái nhà để ổn định chỗ ở tạm thời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Hiện nay, cơ quan chuyên môn của địa phương đang tiếp tục rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ khó khăn bị thiệt hại để thực hiện các chính sách hỗ trợ kịp thời theo quy định của Nhà nước, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Người dân khắc phục thiệt hại