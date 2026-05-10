Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ô tô va chạm mạnh với xe máy khiến 3 người thương vong

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn

TPO - Tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) khiến một cháu nhỏ tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng được đưa vào viện cấp cứu.

Tối 10/5, lãnh đạo UBND xã Thọ Phong (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy khiến một trẻ nhỏ tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 cùng ngày, anh L.Q.A (30 tuổi trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe ô tô mang BKS 29E-605... lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

2429748065811557045.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến đoạn qua thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, ô tô xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 76B1-355.. do anh N.A. (36 tuổi, trú thôn Thế Lợi, xã Thọ Phong) điều khiển, chở theo hai con là N.B.K. (11 tuổi) và N.P.K. (6 tuổi).

Cú va chạm mạnh khiến cháu N.P.K. tử vong tại chỗ. Anh N.A. cùng cháu N.B.K. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
#tai nạn giao thông #Quốc lộ 1A #Quảng Ngãi #va chạm ô tô #xe máy #bé trai tử vong #điều tra tai nạn #tai nạn #3 người thương vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe