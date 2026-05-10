Nhóm sinh viên Hà Nội xin lỗi vì xúc phạm nghệ sĩ

TPO - Dự án truyền thông của một nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang gây tranh cãi trên mạng xã hội sau khi đăng tải nhiều video bị cho là chế giễu nghệ sĩ, sử dụng tên tuổi người nổi tiếng theo hướng phản cảm.

Những ngày qua, nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện dự án truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh tích cực cho Vườn thú Hà Nội. Tuy nhiên dự án này trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội vì loạt video bị đánh giá thiếu chuẩn mực.

Trong một video có tiêu đề “Hiệu ứng Jùng Kuỳnh mỗi lần gặp con ngựa”, thành viên của nhóm thực hiện màn “cosplay” với biểu cảm bị cho là chế nhạo nghệ sĩ Gemini Hùng Huỳnh. Ngoài ra, nhóm còn gây tranh cãi khi lấy tên một số ca sĩ Hàn Quốc để gọi các con vật trong sở thú theo hướng cợt nhả.

Nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng tên tuổi nghệ sĩ để làm nội dung giải trí là hành vi thiếu tôn trọng, đi ngược với mục tiêu truyền thông tích cực mà dự án hướng đến.

Hùng Huỳnh và nhiều nghệ sĩ nước ngoài bị nhắc tên trong các video thiếu chuẩn mực.

“Việc dùng tên cá nhân cụ thể để đặt cho con vật và gọi chúng một cách cợt nhả chính là hành vi xúc phạm nhân phẩm nghiêm trọng”, một tài khoản bình luận trên Threads.

Trước làn sóng chỉ trích, rạng sáng 10/5, nhóm thực hiện dự án đăng tải thư xin lỗi đầu tiên. Trong thông báo, nhóm thừa nhận “nội dung được đăng tải là không phù hợp, thiếu cẩn trọng và đã gây ra nhiều tranh cãi tiêu cực”, đồng thời nhận trách nhiệm về những ảnh hưởng tới nghệ sĩ, người hâm mộ và cộng đồng mạng.

Nhóm sinh viên cho biết bản thân là những người theo học lĩnh vực truyền thông nên hiểu “mọi nội dung đăng tải trên mạng xã hội đều cần có trách nhiệm, sự nhạy cảm và tính chuẩn mực nhất định”. Tuy nhiên, do “thiếu sót trong đánh giá tính chất và tác động truyền thông”, nhóm đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Trong bài xin lỗi đầu tiên, dự án khẳng định “không biện minh cho sai lầm”, đồng thời cam kết làm việc với giảng viên phụ trách để rà soát toàn bộ quá trình thực hiện dự án, kiểm điểm nội bộ và chịu trách nhiệm liên quan.

Tuy nhiên, bài đăng này tiếp tục gây tranh luận khi nhiều cư dân mạng cho rằng nhóm chỉ nhắc đến Gemini Hùng Huỳnh mà chưa xin lỗi các nghệ sĩ nước ngoài bị gọi tên trong video.

Đến trưa cùng ngày, nhóm tiếp tục đăng tải thư xin lỗi thứ hai, lần này gửi trực tiếp tới Vườn thú Hà Nội, nghệ sĩ liên quan và người hâm mộ.

Trong thông báo mới, nhóm thừa nhận đã “đăng tải các nội dung chưa qua kiểm duyệt kỹ lưỡng, thiếu cẩn trọng”, đồng thời xác nhận các video gây tranh cãi đều do nhóm “tự ý lên ý tưởng, tự quay dựng và đăng tải”.

Đáng chú ý, nhóm sinh viên cũng đính chính rằng Vườn thú Hà Nội “không đồng hành, không tham gia sản xuất và hoàn toàn chưa kiểm duyệt các nội dung này”.

“Nhóm đã vi phạm nghiêm trọng quy trình làm việc khi tự ý tiến hành quay các nội dung tại khuôn viên mà chưa xin phép và chưa thông qua sự phê duyệt của phòng chuyên môn”, thông báo nêu rõ.

Sau sự việc, nhóm cho biết đã gỡ toàn bộ nội dung gây tranh cãi, khóa tài khoản TikTok và tạm ngừng hoạt động trang mạng xã hội để tránh vụ việc tiếp tục lan rộng.

Đại diện dự án xem đây là “bài học đắt giá về trách nhiệm truyền thông, đạo đức nghề nghiệp và quy trình làm việc tôn trọng đối tác”.

Dù vậy, phản ứng của cộng đồng mạng vẫn chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số người cho rằng nhóm thiếu chuyên nghiệp và có dấu hiệu “toxic”, trong khi nhiều ý kiến khác đánh giá lời xin lỗi lần hai có thái độ cầu thị hơn.

“Lời xin lỗi chỉ để xoa dịu dư luận, bài đăng của dự án lần này cho thấy sự thẳng thắn và dám nhận trách nhiệm”, một tài khoản bình luận.