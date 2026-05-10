Bức ảnh Kaka bên vợ cũ, vợ mới gây sốt

TPO - Bức hình Kaka đứng cạnh Dias và vợ cũ - Caroline Celico trong tiệc sinh nhật con gái 15 tuổi Isabella đang gây sốt mạng xã hội. Nhiều khán giả khen ngợi đôi bên văn minh, đều có được hạnh phúc viên mãn.

Isabella - con gái của doanh nhân, influencer Caroline Celico và cựu danh thủ Kaka - vừa tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 15 hoành tráng vào tối 8/5 tại trung tâm sự kiện sang trọng.

Trên mạng xã hội, Caroline Celico đã chia sẻ loạt khoảnh khắc trong ngày vui của con gái. Trong video được đăng tải, hai mẹ con cùng chuẩn bị trang phục và trang điểm trước giờ diễn ra bữa tiệc. “Bella tuổi 15. Ngày đặc biệt cuối cùng cũng đến và chúng tôi chỉ có thể biết ơn!”, nữ doanh nhân viết.

Isabella (giữa) chụp ảnh cùng gia đình của bố Kaka cùng mẹ kế Carolina Dias, gia đình mẹ ruột Caroline Celico - dượng Eduardo Scarpa và các anh em.

Trong đêm tiệc, Isabella lựa chọn chiếc váy dạ hội màu vàng ánh kim lấp lánh nổi bật. Ngay từ khu vực thảm đỏ, cô bé đã tạo dáng bên đại gia đình gồm mẹ Caroline Celico cùng dượng Eduardo Scarpa, bố Kaka cùng mẹ kế Carolina Dias, các anh chị em Luca, Rafael và hai em nhỏ Esther, Sarah.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của buổi lễ là màn khiêu vũ giữa Isabella và Kaka. Không gian tiệc được thiết kế theo phong cách lãng mạn pha chút cổ tích với hoa trắng, ánh đèn lung linh cùng nội thất mang hai tông màu chủ đạo xanh lá và vàng ánh kim.

Theo thông tin từ gia đình, sự kiện có hơn 700 khách mời tham dự, gồm bạn bè của Isabella cùng các mối quan hệ thân thiết của bố mẹ.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với mối tình thanh mai trúc mã Caroline Celico, Kaka đã tìm thấy hạnh phúc mới bên người mẫu Dias, kém anh 12 tuổi.

Dias sinh ra tại Goiania, Brazil và sớm theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Cô bắt đầu được chú ý từ năm 2016 khi xuất hiện bên cạnh Kaka. Tháng 12/2016, Kaka giới thiệu Carolina với công chúng khi cả hai cùng tham dự đám cưới của cầu thủ Lucas Moura.

Đến dịp năm mới 2017, cả hai tiếp tục khiến fan thích thú khi đăng tải loạt ảnh chụp cùng nhau, công khai hẹn hò.

Từ năm 2016-2019, chuyện tình của Kaka và Dias ngày càng bền chặt. Dias thường xuyên xuất hiện để cổ vũ bạn trai trong những trận đấu tại Mỹ trước khi anh giải nghệ.

Kaka và vợ cũ có hai con chung là Luca và Isabella.

Ngoài Isabella, các con của Kaka cũng có mặt đông đủ trong buổi tiệc. Cựu cầu thủ hiện có hai người con Luca và Isabella với vợ cũ Caroline Celico, cùng hai con gái Esther và Sarah với người vợ hiện tại Carolina Dias. Trong khi đó, Caroline Celico cũng có con trai Rafael với chồng Eduardo Scarpa.

Nhiều khán giả khen hai bên gia đình có cách hành xử văn minh. Sau khi đường ai nấy, Kaka và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Gửi lời đến con gái, Kaka viết: "Cảm ơn con vì đã hiện diện trên cuộc đời này. Cảm ơn con vì là con gái của ba, vì luôn yêu thương và tôn trọng cha mẹ, vì cách con mở lòng đón nhận dì Carolina Dias và dượng Eduardo Scarpa Juliao, vì tình yêu và sự gắn bó con dành cho các anh chị em của mình, và vì con luôn là chính con".

Tháng 12/2019, cặp sao tổ chức hôn lễ. Dias trở thành mẹ kế của hai con riêng của Kaka với vợ cũ Caroline Celico là Luca và Isabella.

Sau khi kết hôn, gia đình nhỏ tiếp tục đón thêm niềm vui mới. Năm 2020, họ chào đón con gái Esther và đến năm 2023 tiếp tục sinh thêm bé Sarah.

Kể từ khi đến bên nhau, Kaka và Dias luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Sau cuộc chia tay với Caroline Celico, Kaka tìm lại được sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống mới. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên các con.

Kaká sinh năm 1982, là một trong những huyền thoại bóng đá nổi bật của Brazil và thế giới. Sở hữu lối chơi hào hoa, kỹ thuật cùng khả năng kiến tạo thông minh, anh được xem là biểu tượng của thế hệ vàng bóng đá đầu những năm 2000. Không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ, cựu tiền vệ còn được người hâm mộ yêu mến nhờ vẻ ngoài điển trai, lịch lãm nên từng được gọi là “Hoàng tử Brazil”.

Anh nổi danh trong màu áo São Paulo FC trước khi gia nhập AC Milan năm 2003. Sáu năm thi đấu tại Italy được xem là giai đoạn đỉnh cao nhất sự nghiệp của anh với nhiều danh hiệu lớn như Serie A, Champions League và Siêu cúp Italy. Năm 2007, Kaká giành Quả bóng vàng, phá vỡ sự thống trị trước kỷ nguyên của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Sau quãng thời gian khoác áo Real Madrid CF và trở lại Milan, Kaka sang Mỹ chơi cho Orlando City SC trước khi giải nghệ năm 2017. Trong màu áo tuyển Brazil, anh ghi 29 bàn sau 92 trận và vô địch FIFA World Cup 2002. Sau khi treo giày, Kaka học làm HLV, tham gia bình luận bóng đá và duy trì niềm đam mê thể thao qua các giải marathon quốc tế.