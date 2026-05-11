Tổng thống Iran Pezeshkian: Đàm phán với Mỹ không phải là đầu hàng

TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ không phải là sự đầu hàng hay rút lui, mà là một nỗ lực kiên quyết để bảo vệ các quyền của quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Trong một bài đăng trên nền tảng X, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm Chủ nhật (10/5) tuyên bố, Iran sẽ không bao giờ từ bỏ các quyền hợp pháp của mình, đồng thời nhấn mạnh mọi cuộc đàm phán với Mỹ đều nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia chứ không phải sự đầu hàng hay rút lui.

"Chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục trước kẻ thù. Nếu có bất kỳ cuộc thảo luận nào về đối thoại hay đàm phán, điều đó không có nghĩa là đầu hàng hay lùi bước, mà mục tiêu chính là để bảo đảm quyền lợi của người dân Iran và kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia", ông Pezeshkian cho biết.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian,

Tuyên bố của ông Pezeshkian được đưa ra sau khi truyền thông nhà nước đưa tin Iran đã chính thức gửi phản hồi đề xuất của Mỹ về việc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột qua trung gian Pakistan.

Theo hãng thông tấn IRNA, phản hồi này đã làm rõ rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Iran và Mỹ ở giai đoạn này chỉ nên tập trung vào nỗ lực chấm dứt xung đột. Các vấn đề khác, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran, nên được thảo luận ở giai đoạn sau.

Bộ Ngoại giao Iran hồi đầu tuần này tuyên bố nước này sẽ đưa ra phản hồi cuối cùng đối với đề xuất của Mỹ sau khi tiến hành thảo luận và xem xét kỹ lưỡng. Đề xuất của Mỹ được đưa ra nhằm đáp lại kế hoạch 14 điểm do Iran trình bày, trong đó yêu cầu chấm dứt hoàn toàn các hành động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Theo truyền thông Iran, phản hồi mới nhất của Tehran tập trung vào việc chấm dứt các hành động gây hấn trên toàn khu vực, bao gồm các cuộc tấn công của Israel tại Li-băng, đồng thời bảo đảm an ninh hàng hải ở Vịnh Ba Tư.

Iran và Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán căng thẳng tại Islamabad trong hai ngày 11-12/4, chỉ vài ngày sau khi Pakistan làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên. Tuy nhiên, giới chức Iran cho rằng các cuộc thảo luận không đạt kết quả do yêu cầu từ phía Mỹ bị xem là quá khắt khe.

Một trong những điểm tranh cãi lớn hiện nay là việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược tại Vịnh Ba Tư đang nằm dưới sự kiểm soát của Iran kể từ khi xung đột bùng phát.

Tehran phát tín hiệu sẵn sàng mở lại tuyến hàng hải này nếu các hành động quân sự chấm dứt hoàn toàn và Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cũng như phong toả đối với Iran. Giới chức Iran cho biết giai đoạn đầu của tiến trình đàm phán cần tập trung vào vấn đề vận chuyển hàng hải và trừng phạt, trước khi mở rộng sang các chủ đề khác như chương trình hạt nhân.

