Tài xế vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ đâm vào xe CSGT

TPO - Bị phát hiện chạy quá tốc độ, nam tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga bỏ chạy, lạng lách nguy hiểm và đâm vào xe chuyên dụng của lực lượng CSGT nhằm chống đối. Qua kiểm tra, người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,053 mg/l khí thở.

Tài xế ô tô tông vào cửa xe CSGT.

Tối 10/5, Cục CSGT cho biết, khoảng 14h cùng ngày, thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh về tổng kiểm tra, xử lý chuyên đề vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến ĐT266.

Tổ công tác phát hiện xe ô tô BKS 20A-727.XX chạy quá tốc độ quy định (64km/h so với tốc độ tối đa cho phép 50km/h). Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, lái xe không chấp hành mà tăng ga, lạng lách, điều khiển phương tiện lao thẳng về phía tổ công tác nhằm bỏ chạy.

Nhận thấy hành vi nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông, lực lượng chức năng đã sử dụng xe chuyên dụng bám theo, liên tục phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện.

Sau quãng đường khoảng 2,5km, khi đến khu công nghiệp Điềm Thụy, lái xe giảm tốc độ. Tuy nhiên, ngay khi lực lượng chức năng tiếp cận kiểm tra, đối tượng tiếp tục tăng ga, đâm vào cánh cửa xe ô tô chuyên dụng của lực lượng CSGT nhằm cản trở, chống đối người thi hành công vụ.

Xe chạy quá tốc độ cho phép.

Tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an xã Điềm Thụy khống chế, làm rõ người điều khiển phương tiện là D.T.H (SN 1998, trú tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Kết quả kiểm tra xác định lái xe vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,053 mg/l khí thở.

Cục CSGT khuyến cáo tài xế đã uống rượu, bia thì tuyệt đối không điều khiển phương tiện. Mọi hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng khi thi hành nhiệm vụ đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.