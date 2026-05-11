Miền Bắc tiếp tục mưa dông, vùng núi mưa to

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (11/5), khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Các khu vực khác ngày nắng, ít mưa, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng 35-37 độ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có thể xuất hiện mưa dông rải rác trong ngày. Trời mát với nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 27-30 độ.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 27-29 độ.

Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 28-30 độ.

Dự báo ngày mai 12/5, miền Bắc tiếp tục có mưa rào rải rác, từ ngày 13/5, miền Bắc có thể đón nắng nóng cục bộ. Từ 14/5, miền Bắc xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Miền Bắc hôm nay xuất hiện mưa dông rải rác, tập trung nhiều hơn ở vùng núi.

Thanh Hóa đến Huế trời nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung B hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ 13-17/5, khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên cũ có nắng nóng diện rộng, một số khu vực có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 37 độ.

Tây Nguyên trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

TPHCM ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở Nam Bộ đến ngày 15/5. Từ 16/5, nắng nóng giảm dần. Nam Bộ chuyển mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

