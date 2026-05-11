Người đảng viên công giáo hơn 20 năm “gánh hai vai”

TPO - Hơn 20 năm đảm nhiệm cùng lúc vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Xóm trưởng, ông Trần Ngọc Cảnh (xóm Tân Sơn 6, xã Văn Hiến, Nghệ An) đã trở thành “cầu nối” bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân nơi vùng quê thuần nông. Bằng sự tận tụy, trách nhiệm và gần gũi với nhân dân, ông đã góp phần làm đổi thay diện mạo quê hương, giữ gìn khối đoàn kết lương – giáo giữa nhịp sống đổi mới.

Người cán bộ “miệng nói, tay làm”

Những ngày này, trở lại xóm Tân Sơn 6, xã Văn Hiến, Nghệ An dễ dàng bắt gặp những tuyến đường bê tông sạch đẹp, hàng cây xanh mát và hệ thống điện chiếu sáng được đầu tư đồng bộ. Ít ai nghĩ rằng, nhiều năm trước nơi đây còn là vùng quê nhiều khó khăn, hạ tầng thiếu thốn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ.

Đằng sau diện mạo khởi sắc ấy là sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, trong đó có dấu ấn đậm nét của ông Trần Ngọc Cảnh (SN 1969) – người đã hơn hai thập kỷ gắn bó với vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Xóm trưởng.

Sinh ra trong một gia đình Công giáo giàu truyền thống yêu nước, ông Cảnh sớm được hun đúc tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Những năm tháng phục vụ trong Quân chủng Phòng không – Không quân (năm 1988-1991) đã rèn cho ông tác phong kỷ luật, bản lĩnh và sự tận tụy của người lính.

Ông Trần Ngọc Cảnh, Bí thư Chi bộ kiêm Xóm trưởng xóm Tân Sơn 6.

Rời quân ngũ trở về quê hương, ông làm nghề mộc truyền thống rồi chuyển sang buôn bán để phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, điều khiến bà con quý trọng ở ông không chỉ là sự chăm chỉ làm ăn mà còn là tinh thần trách nhiệm với việc chung của xóm làng.

Từ một người tích cực tham gia các phong trào địa phương, năm 2001 ông được kết nạp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ một năm sau, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ kiêm Xóm trưởng và gắn bó với công việc ấy cho đến nay. “Muốn dân tin thì mình phải gương mẫu trước. Mọi việc phải công khai, minh bạch, nói được làm được thì bà con mới đồng thuận”, ông Cảnh chia sẻ.

Trong suốt hơn 20 năm làm công tác cơ sở, ông luôn giữ quan điểm gần dân, lắng nghe dân và giải quyết công việc bằng sự chân thành. Chính điều đó giúp ông tạo dựng được uy tín lớn trong cộng đồng dân cư.

Ông Cảnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.

Từ năm 2015, xóm Tân Sơn 6 hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Hơn 3km đường giao thông được nhựa hóa theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Người dân không chỉ đóng góp kinh phí mà còn hiến đất, góp ngày công để mở rộng đường làng, chỉnh trang cảnh quan.

Những năm gần đây, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được duy trì hiệu quả với các mô hình đường hoa, đường cây, xóm sáng – xanh – sạch – đẹp. Nhà văn hóa, sân thể thao, hệ thống điện chiếu sáng được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Giữ nhịp đoàn kết lương – giáo giữa làng quê đổi mới

Xóm Tân Sơn 6 hiện có 370 hộ, trong đó có 111 giáo dân. Trong điều kiện địa bàn có cả đồng bào lương và giáo cùng sinh sống, việc giữ gìn khối đoàn kết luôn là yếu tố quan trọng để địa phương phát triển bền vững.

Là người Công giáo duy nhất trong chi bộ nhưng ông Trần Ngọc Cảnh luôn nhận được sự tín nhiệm cao của đảng viên và nhân dân. Bằng sự khéo léo, chân thành và gần gũi, ông trở thành cầu nối giữa “việc đạo” và “việc đời”, giúp nhiều chủ trương, phong trào ở địa phương được triển khai thuận lợi.

Ông Cảnh trao đổi công việc với cán bộ Phòng Văn hóa xã Văn Hiến.

“Dù là ai, thuộc tín ngưỡng nào, cấp bậc nào nhưng đã là công dân Việt Nam thì phải có bổn phận đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Đối với người công giáo cũng vậy, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc cũng là một nhiệm vụ cao cả”, ông Cảnh tâm sự.

Hơn 20 năm “gánh hai vai”, ông trực tiếp giải quyết nhiều việc khó của xóm. Mỗi khi vận động người dân đóng góp xây dựng công trình, ông đều đi từng nhà giải thích cặn kẽ để bà con hiểu và đồng thuận.

Có thời điểm, để hoàn thành các khoản đóng góp đúng tiến độ, ông sẵn sàng ứng tiền gia đình nộp trước rồi tiếp tục vận động người dân sau. Sự trách nhiệm ấy giúp ông nhận được niềm tin đặc biệt từ bà con trong xóm.

Ông Cảnh đã có hơn 20 năm làm Bí thư Chi bộ kiêm Xóm trưởng.

Không chỉ vận động xây dựng hạ tầng, ông Cảnh còn chủ động kết nối để người dân phát triển kinh tế. Khi nhiều hộ không còn nhu cầu canh tác, ông đứng ra vận động cho thuê lại ruộng đất, tránh tình trạng bỏ hoang.

Một trong những công trình nổi bật mang dấu ấn của ông là sân vận động xóm với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Tuyến đường vào làng nghề mộc Trung Hậu sau nhiều lần kiến nghị cũng đã được đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế địa phương.

Điều đặc biệt ở người Bí thư xóm này là tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi để thích ứng với yêu cầu mới. Từ sử dụng máy tính để quản lý hộ khẩu, đảng viên đến lập nhóm Zalo thông tin cho người dân, ông đều chủ động tìm hiểu và áp dụng vào công việc. “Bây giờ làm cán bộ cơ sở cũng phải học công nghệ để phục vụ dân tốt hơn. Mình không học là tụt hậu”, ông nói vui.

Trên cương vị đại biểu HĐND xã, ông luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Nhờ sự tận tụy ấy, nhiều kiến nghị của cử tri đã được giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ông Cảnh hướng dẫn Đảng viên trong chi bộ sử dụng phần mềm Sổ tay Đảng viên.

Khi Đảng và Nhà nước triển khai chủ trương tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền 2 cấp, ông là một trong những cán bộ cơ sở chủ động tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân theo tinh thần đổi mới toàn diện.

Với ông Cảnh, phần thưởng lớn nhất không phải là bằng khen hay danh hiệu mà chính là sự tin tưởng của người dân. Trong lần bầu xóm trưởng nhiệm kỳ mới gần đây, ông tiếp tục nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của bà con trong xóm.

Giữa nhịp sống đổi thay của làng quê xứ Nghệ, người Bí thư xóm tận tụy ấy vẫn lặng lẽ vun đắp khối đại đoàn kết bằng những việc làm cụ thể, giản dị mà trách nhiệm. Ở ông, đạo và đời không tách rời mà hòa quyện trong từng hành động vì quê hương, vì người dân.

Ông Trần Ngọc Cảnh (hàng trước, thứ hai trái sang) được Tỉnh ủy Nghệ An tuyên dương đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020.

Ông Nguyễn Bá Tân, Trưởng ban xây dựng Đảng xã Văn Hiến, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn (cũ) chia sẻ: “Anh Cảnh là cán bộ có năng lực, trách nhiệm, năng động, dám nghĩ dám làm; làm tốt vai trò gắn kết lương – giáo, vận động nhân dân tham gia các phong trào địa phương, chấp hành tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước. Bên cạnh đó, anh chú trọng phát triển kinh tế, vận động xây dựng làng nghề mộc dân dụng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; tích cực huy động nhân dân chung tay đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng, góp phần hoàn thiện bộ mặt nông thôn và được bà con tin tưởng, tín nhiệm cao”.