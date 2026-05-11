Cà Mau ấn định mốc thời gian bồi thường vụ cá chết do nhiễm mặn thi công sân bay

Tân Lộc

TPO - Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo, các đơn vị liên quan tổ chức họp dân công khai, minh bạch việc xác định thiệt hại, phương án bồi thường và phục hồi sản xuất cho người dân bị ảnh hưởng nước mặn từ thi công sân bay Cà Mau trước ngày 29/5.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có thông báo kết luận của ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát, khắc phục sản xuất do ảnh hưởng từ việc thi công dự án mở rộng sân bay Cà Mau. Theo đó, chủ đầu tư, các đơn vị thi công khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn triệt để tình trạng thẩm thấu, xâm nhập mặn tại khu vực thi công, hoàn thành trước ngày 14/5.

Cà Mau chỉ đạo khẩn trương bồi thường cho dân trong vụ việc cá chết do nhiễm mặn khi thi công mở rộng sân bay.

UBND phường Tân Thành được giao khẩn trương thành lập Tổ công tác liên ngành với sự tham gia của các đơn vị chuyên môn, các bên liên quan để khảo sát, kiểm đếm, đánh giá mức độ thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn người dân kê khai thiệt hại cụ thể đối với từng hộ, hoàn thành trước ngày 18/5.

Sau đó, tổ chức lấy ý kiến cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường, đại diện các hộ dân trên địa bàn về phương pháp xác định giá trị thiệt hại và giải pháp phục hồi sản xuất trước ngày 22/5.

“Tổ chức họp dân công khai, minh bạch việc xác định thiệt hại, phương án bồi thường và phục hồi sản xuất cho người dân trước ngày 29/5. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân, kịp thời nắm bắt dư luận, theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”, ông Sử yêu cầu.

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau là công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công đã phát sinh tình trạng nước mặn ảnh hưởng đến sản xuất của người dân khu vực khóm 3, khóm 4, phường Tân Thành. Bước đầu, ngành chức năng ghi nhận có 92 hộ dân bị thiệt hại với diện tích khoảng 85,3 ha lúa, hoa màu và nuôi trồng thủy sản.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Tân Thành và đơn vị có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân, xử lý chậm trễ.

