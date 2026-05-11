Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Thủ tướng Israel Netanyahu: Cuộc chiến với Iran chưa kết thúc

Quỳnh Như

TPO - Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố chiến dịch nhằm vào Iran của Mỹ và Israel đã đạt được nhiều kết quả nhưng chưa kết thúc, nhấn mạnh Tehran vẫn duy trì chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo và mạng lưới lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình 60 Minutes phát sóng hôm Chủ nhật (10/5), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran "đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng vẫn chưa kết thúc".

nty.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo ông, Iran chưa từ bỏ uranium làm giàu hay tháo dỡ các địa điểm hạt nhân của mình, cũng như chưa ngừng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực hoặc đồng ý với bất kỳ giới hạn nào đối với chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.

"Hiện tại, chúng ta đã làm suy yếu rất nhiều khả năng của Iran.Nhưng tất cả những điều đó vẫn còn đó, và vẫn còn nhiều việc phải làm", ông Netanyahu lưu ý.

Khi được hỏi về cách xử lý uranium được làm giàu cao, vốn vẫn là mục tiêu chính của các cuộc đàm phán, ông Netanyahu cho biết uranium có thể được vận chuyển ra khỏi Iran bằng phương pháp vật lý.

"Tôi sẽ không nói về các biện pháp quân sự, nhưng những gì Tổng thống Trump đã nói với tôi là ông ấy muốn can thiệp vào đó và tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được... Đó không phải là vấn đề. Nếu đạt được một thỏa thuận, và bạn tiến vào và lấy nó ra. Tại sao không? Đó là cách tốt nhất", ông nói.

Ông Netanyahu từ chối đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho việc loại bỏ uranium đã được làm giàu, gọi đó là một "nhiệm vụ vô cùng quan trọng".

Phát biểu của Thủ tướng Israel được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra căng thẳng, với trọng tâm là chương trình hạt nhân của Tehran và an ninh khu vực Trung Đông.

Trước đó, truyền thông nhà nước đưa tin Iran đã chính thức gửi phản hồi đề xuất của Mỹ về việc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột qua trung gian Pakistan.

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, phản hồi này đã làm rõ rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Iran và Mỹ ở giai đoạn này chỉ nên tập trung vào nỗ lực chấm dứt xung đột. Các vấn đề khác, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran, nên được thảo luận ở giai đoạn sau.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Israel #Mỹ #hạt nhân #tên lửa #đàm phán #an ninh #xung đột #leo thang #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe