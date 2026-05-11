Thủ tướng Israel Netanyahu: Cuộc chiến với Iran chưa kết thúc

TPO - Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố chiến dịch nhằm vào Iran của Mỹ và Israel đã đạt được nhiều kết quả nhưng chưa kết thúc, nhấn mạnh Tehran vẫn duy trì chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo và mạng lưới lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình 60 Minutes phát sóng hôm Chủ nhật (10/5), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran "đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng vẫn chưa kết thúc".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo ông, Iran chưa từ bỏ uranium làm giàu hay tháo dỡ các địa điểm hạt nhân của mình, cũng như chưa ngừng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực hoặc đồng ý với bất kỳ giới hạn nào đối với chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.

"Hiện tại, chúng ta đã làm suy yếu rất nhiều khả năng của Iran.Nhưng tất cả những điều đó vẫn còn đó, và vẫn còn nhiều việc phải làm", ông Netanyahu lưu ý.

Khi được hỏi về cách xử lý uranium được làm giàu cao, vốn vẫn là mục tiêu chính của các cuộc đàm phán, ông Netanyahu cho biết uranium có thể được vận chuyển ra khỏi Iran bằng phương pháp vật lý.

"Tôi sẽ không nói về các biện pháp quân sự, nhưng những gì Tổng thống Trump đã nói với tôi là ông ấy muốn can thiệp vào đó và tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được... Đó không phải là vấn đề. Nếu đạt được một thỏa thuận, và bạn tiến vào và lấy nó ra. Tại sao không? Đó là cách tốt nhất", ông nói.

Ông Netanyahu từ chối đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho việc loại bỏ uranium đã được làm giàu, gọi đó là một "nhiệm vụ vô cùng quan trọng".

Phát biểu của Thủ tướng Israel được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra căng thẳng, với trọng tâm là chương trình hạt nhân của Tehran và an ninh khu vực Trung Đông.

Trước đó, truyền thông nhà nước đưa tin Iran đã chính thức gửi phản hồi đề xuất của Mỹ về việc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột qua trung gian Pakistan.

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, phản hồi này đã làm rõ rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Iran và Mỹ ở giai đoạn này chỉ nên tập trung vào nỗ lực chấm dứt xung đột. Các vấn đề khác, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran, nên được thảo luận ở giai đoạn sau.

