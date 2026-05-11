Tổng thống Mỹ Trump nói không thể chấp nhận phản hồi của Iran

TPO - Tổng thống Donald Trump vừa bác bỏ phản hồi của Iran về đề xuất đàm phán hòa bình của Mỹ, làm tiêu tan hy vọng về việc sớm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 10 tuần qua.

Ngày 10/5, Iran đưa ra phản hồi về đề xuất của Mỹ, tập trung vào việc chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Li-băng cũng như bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, truyền hình nhà nước Iran đưa tin. Chỉ vài giờ sau khi đề xuất của Iran được công bố, ông Trump đã bác bỏ.

“Tôi không thích nó - HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN”, ông Trump viết trên Truth Social mà không nêu thêm chi tiết. Giá dầu đã tăng thêm 3 USD/thùng sau những thông tin này.

Câu trả lời của Iran bao gồm yêu cầu được bồi thường thiệt hại chiến tranh và nhấn mạnh chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz, truyền thông nhà nước cho biết. Theo hãng tin Tasnim, Tehran cũng yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân, bảo đảm không có thêm cuộc tấn công nào, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt lệnh cấm bán dầu của Iran.

Phía Mỹ trước đó đề xuất ngừng giao tranh trước khi chuyển sang thảo luận về các vấn đề khó hơn như chương trình hạt nhân của Iran.

Báo Wall Street Journal dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết, Iran đề xuất pha loãng một phần uranium được làm giàu ở cấp độ cao và chuyển phần còn lại sang nước thứ ba.

Theo 1 quan chức Pakistan, Islamabad đã chuyển phản hồi của Iran tới phía Mỹ.

Bất chấp lệnh ngừng bắn đã kéo dài 1 tháng và khoảng 2 ngày tương đối yên ắng vừa qua, nhiều máy bay không người lái đã xuất hiện trên bầu trời một số quốc gia vùng Vịnh trong ngày 10/5, cho thấy mối đe dọa đối với khu vực vẫn hiện hữu.

Tuy nhiên, tàu chở khí đốt Al Kharaitiyat do hãng QatarEnergy vận hành vừa đi qua eo biển Hormuz an toàn trên hành trình tới cảng Qasim của Pakistan. Đây là tàu Qatar đầu tiên chở khí tự nhiên hóa lỏng đi eo biển kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến ngày 28/2.

Các nguồn tin cho biết chuyến hàng này đã được Iran chấp thuận, nhằm xây dựng lòng tin với Pakistan và Qatar.

Ngoài ra, một tàu hàng treo cờ Panama đang trên đường tới Brazil cũng vừa đi qua tuyến đường do lực lượng vũ trang Iran chỉ định, Tasnim đưa tin.

Trong bối cảnh ông Trump dự kiến thăm Trung Quốc trong tuần này, áp lực nhằm khép lại cuộc chiến ngày càng gia tăng, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu và nền kinh tế thế giới bị đe doạ.

Khi được hỏi liệu các hoạt động quân sự chống Iran đã kết thúc hay chưa, ông Trump nói trong phát biểu được phát sóng ngày 10/5: “Họ đã bị đánh bại, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã chấm dứt”.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc chiến chưa kết thúc vì vẫn còn “nhiều việc phải làm” nhằm loại bỏ uranium làm giàu của Iran, phá dỡ các cơ sở làm giàu và xử lý các lực lượng ủy nhiệm cũng như năng lực tên lửa đạn đạo của Tehran.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của CBS News, ông Netanyahu cho rằng cách tốt nhất để loại bỏ lượng uranium làm giàu là thông qua ngoại giao, dù không loại trừ khả năng dùng vũ lực.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian viết trên mạng xã hội rằng Iran sẽ “không bao giờ khuất phục trước kẻ thù” và sẽ “bảo vệ lợi ích quốc gia bằng sức mạnh”.

Dù các nỗ lực ngoại giao nhằm phá vỡ bế tắc vẫn tiếp diễn, nguy cơ đối với các tuyến hàng hải và nền kinh tế khu vực vẫn ở mức cao.

Những ngày gần đây chứng kiến nhiều đợt giao tranh nghiêm trọng nhất quanh eo biển Hormuz kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ngày 10/5, UAE cho biết đã đánh chặn 2 máy bay không người lái xuất phát từ Iran, trong khi Qatar lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào tàu hàng đi từ Abu Dhabi trong vùng biển của nước này. Kuwait cũng cho biết hệ thống phòng không của họ đã ứng phó với các máy bay không người lái thù địch xâm nhập không phận.