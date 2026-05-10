Xót xa ruộng dưa hấu bị phá nát sát ngày thu hoạch

TPO - Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến kỳ thu hoạch, một ruộng dưa hấu ở xã Diễn Châu (Nghệ An) bất ngờ bị phá hoại, khiến gia đình nông dân gần như rơi vào cảnh trắng tay.

Sáng 10/5, ông Cao Đức Tốn (48 tuổi, trú xã Diễn Thành cũ) ra ruộng để bơm nước thì bàng hoàng phát hiện nhiều luống dưa bị tàn phá. Hàng loạt quả dưa hấu nằm la liệt, nhiều quả bị chặt nhiều nhát, bị vật nhọn đâm thủng hoặc bị dẫm đạp hư hỏng hoàn toàn.

Theo ghi nhận ban đầu, diện tích bị ảnh hưởng khoảng hơn 3,5 sào, trong đó gần 6 luống dưa bị phá nặng, mỗi luống có từ 5 – 10 quả bị hư hại. Nhiều quả đã đạt trọng lượng khoảng 4kg, sắp đến thời điểm thu hoạch.

Nhiều quả dưa hấu ở ruộng dưa của ông Tốn bị chặt phá tan nát.

Gia đình ông Tốn năm nay trồng tổng cộng 6 sào dưa hấu, đã đầu tư giống, phân bón, thuốc trừ cỏ suốt nhiều tháng với hy vọng có nguồn thu trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ ít ngày trước khi thu hoạch, công sức gần như bị xóa sạch.

“Ruộng dưa chỉ còn khoảng 7 ngày nữa là thu hoạch. Bao nhiêu vốn liếng dồn hết vào đây, giờ coi như mất trắng,” ông Tốn nghẹn ngào chia sẻ.

Một quả dưa có dấu hiệu bị chặt đôi.

Hiện giá dưa hấu trên thị trường dao động khoảng 6.000 – 7.000 đồng/kg, thiệt hại ước tính lên tới hàng tạ quả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu chính của gia đình vốn thuộc diện cận nghèo. Đặc biệt, gia đình ông còn có con nhỏ 10 tuổi bị dị tật bẩm sinh, mù cả hai mắt, cuộc sống càng thêm khó khăn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Diễn Châu đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, ghi nhận và xác minh nguyên nhân vụ việc. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Những quả dưa bị kẻ gian phá hoại hư hỏng.

Trước đó, tháng 7/2022, ruộng dưa hấu của ông Phan Văn Tôn (trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (cũ), Nghệ An) sắp thu hoạch bị một nhóm thanh thiếu niên phá hoại.

Sau đó, Công an Diễn Châu đã triệu tập 5 nam thanh thiếu niên phá hoại ruộng dưa của ông Tôn do mâu thuẫn bột phát khi trộm dưa bị phát hiện rồi quay lại để "trả thù".