Đề xuất tăng thêm 4.460 tỷ đồng để triển khai dự án đường Vành đai 3,5

TPO - UBND TP. Hà Nội đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La – Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 13.016 tỷ đồng, tăng hơn 4.460 tỷ đồng so với trước đây.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La – Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Theo đó, việc điều chỉnh nhằm cập nhật phạm vi giải phóng mặt bằng, địa giới hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời bổ sung kinh phí phù hợp với chính sách bồi thường, hỗ trợ mới của thành phố.

Công trường dự án đường Vành đai 3,5

Theo đề xuất, dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB trước đây thực hiện trên địa bàn quận Hà Đông, nay được điều chỉnh thực hiện tại các phường Kiến Hưng và Phú Lương.

Dự án thành phần 1.2 trước đây triển khai trên địa bàn huyện Thanh Trì, nay điều chỉnh sang các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thanh Trì và Nam Phù.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư của dự án tăng mạnh so với phương án được phê duyệt, từ 8.556 tỷ đồng lên hơn 13.016 tỷ đồng (tăng hơn 4.460 tỷ đồng).

UBND TP. Hà Nội cho biết nguyên nhân chủ yếu khiến kinh phí tăng là do áp dụng bảng giá đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ mới tại thời điểm năm 2026, có nhiều thay đổi so với giai đoạn phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2023.

Bên cạnh đó, phạm vi GPMB cũng được rà soát, điều chỉnh để phù hợp với phương án thiết kế nút giao đã được Bộ Xây dựng thống nhất.

Dự án đường Vành đai 3,5 được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam Thủ đô, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu và tăng khả năng kết nối giữa khu vực Hà Đông với cửa ngõ phía Nam thành phố.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, tổ chức ngày 11/5.