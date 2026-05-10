Bắt đối tượng lừa đảo giả danh quân nhân

Nhật Huy

TPO - Tự xưng là sĩ quan đang công tác tại Quân khu 7, có nhiều mối quan hệ có thể “lo” thắng kiện vụ tranh chấp tài sản thừa kế, Nguyễn Hoàng Liệt đã lừa một cặp vợ chồng ở Khánh Hòa chuyển hơn 250 triệu đồng rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Liệt (SN 1985, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

ca-7384.jpg
Nguyễn Hoàng Liệt. Ảnh: CACT

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2024, thông qua các mối quan hệ xã hội, Liệt quen biết một cặp vợ chồng ở tỉnh Khánh Hòa. Biết hai người này đang vướng tranh chấp dân sự liên quan tài sản thừa kế có giá trị lớn, Liệt nảy sinh ý định lừa đảo.

Đối tượng tự giới thiệu là sĩ quan quân đội, đang công tác tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7, có nhiều mối quan hệ và khả năng giúp bị hại thắng kiện. Liệt yêu cầu phía bị hại chuyển tiền để “lo chi phí”.

Tin tưởng, cặp vợ chồng nhiều lần chuyển khoản cho Liệt với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như cam kết. Nghi bị lừa, bị hại đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ trình báo.

Làm việc với cơ quan công an, Liệt khai nhận do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên dựng chuyện để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ thông báo, cá nhân nào là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Nguyễn Hoàng Liệt có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ để được hướng dẫn, phối hợp xử lý theo quy định.

#Lừa đảo #giả danh #quân đội #Cần Thơ #bắt tạm giam

