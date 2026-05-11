Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ nắm giữ kho uranium của Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ nắm giữ kho uranium làm giàu của Iran “vào một thời điểm nào đó”, nhắc lại một trong những yêu cầu chính của ông trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 10/5, nhà báo Sharyl Attkisson đã hỏi Tổng thống Trump về giai đoạn hiện tại của cuộc chiến với Iran, khi mà Mỹ vẫn chưa thu giữ được vật liệu hạt nhân của Iran.

Ông Trump trả lời: “Chúng ta sẽ có được nó vào một lúc nào đó, bất cứ thứ gì chúng ta muốn. Chúng ta đã giám sát nó, các bạn biết đấy, chúng ta đã thành lập một lực lượng gọi là Lực lượng Không gian. Nếu bất cứ ai đến gần khu vực đó, chúng ta sẽ biết. Và chúng ta sẽ cho nổ tung họ”.

Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch tấn công Iran vào cuối tháng 2, coi cuộc chiến là cách để ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong đề xuất mới nhất, Washington tái khẳng định yêu cầu Iran phải cam kết sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân, ngừng tất cả các hoạt động làm giàu uranium và từ bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Iran đang nắm giữ hơn 400 kg uranium được làm giàu đến 60%. Mức độ làm giàu uranium để chế tạo vũ khí thường yêu cầu độ làm giàu từ 90% trở lên.

Mátxcơva đã nhiều lần đề nghị hỗ trợ tiến trình hòa bình và giúp loại bỏ vật liệu này khỏi Iran.

“Chúng tôi không chỉ đưa ra lời đề nghị như vậy; chúng tôi đã từng thực hiện nó một lần trước đây, vào năm 2015. Iran hoàn toàn tin tưởng chúng tôi, và không phải không có lý do”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các nhà báo trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Mátxcơva hôm 9/5. Ông nói thêm, rằng Nga chưa bao giờ vi phạm các thỏa thuận và tiếp tục hợp tác với Iran trong các chương trình năng lượng hạt nhân hòa bình.

Từ trước đến nay, Iran vẫn liên tục từ chối giao nộp kho dự trữ uranium hoặc ngừng chương trình hạt nhân dân sự, đồng thời yêu cầu Washington đảm bảo không gây hấn và rút quân khỏi khu vực. Tehran cũng đã phủ nhận kế hoạch chế tạo bom hạt nhân.