Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ nắm giữ kho uranium của Iran

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ nắm giữ kho uranium làm giàu của Iran “vào một thời điểm nào đó”, nhắc lại một trong những yêu cầu chính của ông trong các cuộc đàm phán hòa bình.

6a00f02585f5403d062cf4ef.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 10/5, nhà báo Sharyl Attkisson đã hỏi Tổng thống Trump về giai đoạn hiện tại của cuộc chiến với Iran, khi mà Mỹ vẫn chưa thu giữ được vật liệu hạt nhân của Iran.

Ông Trump trả lời: “Chúng ta sẽ có được nó vào một lúc nào đó, bất cứ thứ gì chúng ta muốn. Chúng ta đã giám sát nó, các bạn biết đấy, chúng ta đã thành lập một lực lượng gọi là Lực lượng Không gian. Nếu bất cứ ai đến gần khu vực đó, chúng ta sẽ biết. Và chúng ta sẽ cho nổ tung họ”.

Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch tấn công Iran vào cuối tháng 2, coi cuộc chiến là cách để ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong đề xuất mới nhất, Washington tái khẳng định yêu cầu Iran phải cam kết sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân, ngừng tất cả các hoạt động làm giàu uranium và từ bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Iran đang nắm giữ hơn 400 kg uranium được làm giàu đến 60%. Mức độ làm giàu uranium để chế tạo vũ khí thường yêu cầu độ làm giàu từ 90% trở lên.

Mátxcơva đã nhiều lần đề nghị hỗ trợ tiến trình hòa bình và giúp loại bỏ vật liệu này khỏi Iran.

“Chúng tôi không chỉ đưa ra lời đề nghị như vậy; chúng tôi đã từng thực hiện nó một lần trước đây, vào năm 2015. Iran hoàn toàn tin tưởng chúng tôi, và không phải không có lý do”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các nhà báo trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Mátxcơva hôm 9/5. Ông nói thêm, rằng Nga chưa bao giờ vi phạm các thỏa thuận và tiếp tục hợp tác với Iran trong các chương trình năng lượng hạt nhân hòa bình.

Từ trước đến nay, Iran vẫn liên tục từ chối giao nộp kho dự trữ uranium hoặc ngừng chương trình hạt nhân dân sự, đồng thời yêu cầu Washington đảm bảo không gây hấn và rút quân khỏi khu vực. Tehran cũng đã phủ nhận kế hoạch chế tạo bom hạt nhân.

Minh Hạnh
RT
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Iran #uranium làm giàu #Israel #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe