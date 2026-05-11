Chủ tịch Quốc hội: Không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành luật

TPO - Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật. Luật, nghị quyết có hiệu lực thực hiện được ngay trong thực tế...

Sáng 11/5, phát biểu khai mạc Phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, phiên họp được diễn ra ngay sau khi Kỳ họp thứ nhất đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp thứ nhất diễn ra trong 12 ngày làm việc, với sự tập trung cao độ, Quốc hội đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn và hệ trọng.

Quốc hội đã tập trung kiện toàn nhân sự cấp cao, bầu và phê chuẩn các chức danh. Quốc hội cũng đã khẩn trương xây dựng thể chế, chính sách để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tạo động lực mới cho phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: PV

Trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm rất cao: tiến hành họp phiên thứ nhất để kiện toàn các chức danh, nhân sự các cơ quan của Quốc hội; cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật, nghị quyết; tổ chức các phiên họp đột xuất để kịp thời xem xét, quyết định các nội dung cấp bách phát sinh…

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan đã tích cực, trách nhiệm cao, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh để kỳ họp thành công tốt đẹp. “Tôi cũng rất mừng khi các đồng chí mới được Quốc hội bầu là Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bắt tay ngay vào công việc, điều hành các phiên họp chững chạc, được dư luận các đại biểu Quốc hội đánh giá cao”, ông bày tỏ.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 3 nội dung, gồm: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; xem xét báo cáo công tác dân nguyện và tổng kết Kỳ họp thứ nhất, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá thẳng vào những việc làm được, chưa làm được, xác định rõ những nội dung cần điều chỉnh ngay từ Kỳ họp thứ hai, không để lặp lại tình trạng gửi chậm hồ sơ, sơ suất trong Kỳ họp thứ nhất vừa qua. Ông cũng lưu ý thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gửi tài liệu cần đảm bảo thời gian, chất lượng.

"Như Thủ tướng Lê Minh Hưng có nói, các luật trình Quốc hội phải kèm theo nghị định. Luật, nghị định có chất lượng thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban sẽ thẩm tra trình Quốc hội thông qua. Phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, trong đó, phân rõ vai của Quốc hội, Chính phủ, các bộ để xây dựng pháp luật ngày càng chất lượng cao", ông nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, đến nay vẫn còn một số nội dung phải điều chỉnh tiến độ, lùi sang các phiên họp sau; trong đó có cả các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết đã được thông qua từ các Kỳ họp thứ 9, thứ 10 thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Thường vụ, đã rất chậm so với yêu cầu.

Ông đề nghị các cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm. Về phía Chính phủ thì Chính phủ phải rút kinh nghiệm nghiêm túc, về phía Hội đồng dân tộc, các Ủy ban, đề nghị các Phó chủ tịch phụ trách phải làm việc nghiêm túc, rút kinh nghiệm sự chậm trễ này…

“Quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật. Luật, nghị quyết có hiệu lực thực hiện được ngay trong thực tế, vì hiện nay người dân, doanh nghiệp đang mong đợi hướng dẫn ở nghị định, thông tư để thực hiện đồng bộ", Chủ tịch Quốc hội nêu.